Reddit ist seit dem Börsengang in Bezug auf sein Angebot sehr streng und restriktiv geworden, das bedeutet im Wesentlichen: Unternehmen, die auf die Daten und Beiträge zugreifen wollen, müssen zahlen. Google macht das, Microsoft nicht. Und der Reddit-Chef ist sauer.

Reddit: Zugriff nur gegen Geld

Microsoft und Co. werden blockiert

Zusammenfassung Reddit ist nach Börsengang strenger und verlangt Gebühren für Datenzugriff

Unternehmen wie Google und OpenAI zahlen für Zugriff, Microsoft verweigert dies

Reddit-CEO Steve Huffman kritisiert Firmen, die nicht für Datenzugriff zahlen

Reddit blockiert Microsofts Bing von der Anzeige von Beiträgen in Suchergebnissen

Microsoft wirft Reddit vor, den Wettbewerb durch Blockade von Bing zu beeinträchtigen

Reddit nutzt Datensperre als Mittel, um Kontrolle über die Verwendung seiner Daten zu behalten

Huffman bezeichnet das Blockieren bestimmter Unternehmen als "echte Qual"

Reddit ist heutzutage jene Plattform, auf der viel soziale Interaktion und Information zu finden ist. Entsprechend wichtig (aber durchaus auch gefährlich) sind die nutzergenerierten Beiträge dort. Wirtschaftlich ist die Angelegenheit aber klar, zumindest für Reddit: Wer Zugriff haben will, muss zahlen, so wie es Google und OpenAI bereits machen.Dabei geht es natürlich in erster Linie um den Einsatz von KIs, denn für diese ist das Training mit Reddit-Daten besonders wichtig. Das liegt daran, dass die Plattform schlichtweg eine riesige Fülle an Beiträgen bietet. Doch laut Reddit-CEO Steve Huffman bezahlen Unternehmen wie Microsoft, Anthropic und Perplexity nicht für das sogenannte Scraping von Reddit."Ohne diese Vereinbarungen haben wir weder ein Mitspracherecht, noch wissen wir, wie unsere Daten angezeigt werden und wofür sie verwendet werden. Das versetzt uns in die Lage, Leute zu blockieren, die nicht bereit waren, sich damit zu arrangieren, wie wir unsere Daten verwenden oder wenn sie sie nicht verwenden wollen", sagte The Huffman gegenüber The Verge Laut dem Reddit-Chef verweigern sich die genannten Unternehmen den Verhandlungen kategorisch und Huffman sagt, es sei "eine echte Qual gewesen, diese Unternehmen zu blockieren".Dabei geht Reddit allerdings weiter, denn man sperrt sie nicht nur das Abgreifen von Daten für KI-Training aus, mittlerweile blockiert Reddit offenbar Bing grundsätzlich von der Anzeige von Beiträgen im Rahmen von Suchergebnissen. Reddit verweist hier darauf, dass Microsoft unerlaubt die Beiträge für KI-generierte Zusammenfassungen verwendet.Microsoft ist hier naturgemäß anderer Meinung. Jordi Ribas, der in Redmond für das Suchgeschäft hauptverantwortlich ist, sagte in einem Beitrag auf Twitter bzw. X: "Reddit hat Bing daran gehindert, seine Website für die Suche zu crawlen, was eine andere Suchmaschine begünstigt und den Wettbewerb mit Bing und von Bing betriebenen Suchmaschinen beeinträchtigt."