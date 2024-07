Huawei will mit HarmonyOS weltweit durchstarten - und hat einen Plan

Der chinesische Konzern Huawei beabsichtigt, sich nicht mehr länger damit zu begnügen, mit seiner HarmonyOS-Plattform den eigenen Heimatmarkt zu ver­sor­gen. Auch international soll expandiert werden, was einen Angriff auf Android und iOS bedeuten würde.

Huawei plant globale Expansion

Zusammenfassung Huawei plant internationale Expansion von HarmonyOS

HarmonyOS soll Android und iOS herausfordern

Aufbau des App-Ökosystems startet in China

5000 wichtige Apps werden zuerst portiert

4000 Apps sind bereits in Entwicklung

Ziel: HarmonyOS als drittes mobiles Betriebssystem etablieren

Erfolg anderer Plattformen scheiterte oft an fehlenden Apps

"Wir werden hart daran arbeiten, das HarmonyOS-App-Ökosystem zunächst auf dem chinesischen Markt aufzubauen, und dann von Land zu Land schrittweise in andere Teile der Welt vordringen", sagte Huawei-Chef Eric Xu laut eines Berichts des britischen Magazins The Register auf einem Analystenkongress in Shenzhen.Das Unternehmen selbst will Entwickler dabei unterstützen, Apps auf die hauseigene Plattform zu portieren. Dazu hat man die Verwendung der Android-Smartphones, die man bisher verkaufte, genau unter die Lupe genommen. "Auf dem chinesischen Markt verbringen Huawei-Smartphone-Nutzer 99 Prozent ihrer Zeit mit etwa 5000 Apps", so Xu. Im Laufe dieses Jahres sollen diese mit Priorität auf HarmonyOS portiert werden, damit hier zumindest im Kernbestand die gleichen Voraussetzungen wie unter Android gegeben sind.Dabei ist man auch durchaus schon ein gutes Stück weit gekommen. Laut Xu befänden sich die HarmonyOS-Varianten von rund 4000 dieser Apps in der Entwicklung. Mit den Entwicklern der übrigen tausend sei man bereits in Kontakt getreten. "Dies ist ein gewaltiges Unterfangen, aber wir haben eine breite Unterstützung in der Branche und von vielen App-Entwicklern", erklärte der Huawei-Manager. Abseits von diesem Kernprojekt würden aber auch schon viele weitere Anwendungen für die Huawei-Plattform entwickelt."Sobald wir diese ersten 5000 Android-Apps - und Tausende anderer Apps - auf HarmonyOS zum Laufen gebracht haben, werden wir ein echtes HarmonyOS haben: ein drittes mobiles Betriebssystem für die Welt", sagte Xu. Von dieser Basis ausgehend soll dann die Expansion in weitere Märkte gestartet werden.Hier zeigt sich, dass Huawei seine Hausaufgaben gemacht hat. In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Versuche, alternative mobile Plattformen zum Erfolg zu führen. Die Anbieter konzentrierten sich hier durchaus mit Hingabe auf eine solide technologische Grundlage und eine gute Benutzbarkeit - letztlich scheiterten die Projekte aber in aller Regel schlicht daran, dass eine ganze Reihe wichtiger Apps nicht verfügbar war.