China: 'Wenn ihr Huawei rauswerft, verbieten wir Intel, AMD & Co'

China macht jetzt auch Druck auf wichtige Unternehmen, um sie dazu zu zwingen, keine "West-Technik" mehr einzusetzen. Nachdem man zuvor bereits Behörden und Regierungsorgane anwies, auf Chips von Intel, AMD & Co zu verzichten, sind jetzt die Mobilfunker an der Reihe.

Reaktion auf Ausschluss von Huawei im Westen?

China reagiert so, wie der Westen bei Huawei

Laut einem Bericht des Wall Street Journal hat die chinesische Regierung bereits vor einigen Monaten neue Regelungen eingeführt, laut denen die dort aktiven Mobilfunkanbieter künftig keine Chips von Herstellern aus dem westlichen Ausland mehr einsetzen sollen. Dies ist offenbar eine Art Reaktion auf entsprechende Bemühungen in Europa, den USA und anderen westlichen Staaten, Produkte von Huawei und anderen chinesischen Herstellern aus den Netzen von Mobilfunkanbietern zu entfernen.Laut dem WSJ sehen die Regelungen vor, dass die großen Mobilfunkanbieter, bei denen es sich um China Telecom, China Unicom und allen voran China Mobile handelt, bis 2027 den Betrieb ihrer Netze so umbauen müssen, dass keine Chips von westlichen Herstellern mehr an Schlüsselstellen zum Einsatz kommen. Die entsprechenden Vorgaben seien bereits vor einigen Monaten erlassen worden.Aktuell sollen die drei großen chinesischen Mobilfunkbetreiber aufgefordert worden sein, zu prüfen, wo in ihren Netzen sie Chips von nicht-chinesischen Herstellern verwenden. Außerdem sollen sie Zeitpläne erstellen, was den Austausch der jeweiligen Komponenten betrifft. Ganz ähnlich waren auch die Telekom und andere europäische Netzbetreiber aufgrund des Drucks der Regierungen verschiedener Länder vorgegangen.Der Anteil von Chips aus chinesischer Produktion steigt bei den dortigen Netzbetreibern laut dem Bericht des WSJ schon länger, was auch an einer gestiegenen Qualität und Stabilität der Produkte liegen soll. Für Intel und AMD sowie diverse andere westliche Chiphersteller und Zulieferer stellt der staatlich angeordnete "Phase-Out" ihrer Produkte bei den chinesischen Netzbetreibern ein großes Problem dar.So wird in der Infrastruktur der Mobilfunkanbieter auch in China an vielen Stellen Hardware von AMD, Intel & Co eingesetzt. Die Börse in New York reagierte auf die Nachricht aus China entsprechend allergisch und ließ die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen gestern bereits leicht fallen.