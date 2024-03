Xbox Game Pass: Die neuen Spiele im April

Auch im April fügt Microsoft dem Xbox Game Pass wieder jede Menge neue Spiele hinzu. Nach Krachern wie Diablo 4 aus dem letzten Monat sind auch dieses Mal wieder einige interessante Titel wie Manor Lords dabei.

Neun neue Spiele kommen hinzu

Neue Xbox Game Pass Spiele im April 2024

1. April - Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

2. April - F1 23 (Cloud über EA Play)

2. April - Superhot: Mind Control Delete (Cloud, PC, Konsole)

4. April - Turbo Golf Racing (Cloud, PC, Konsole)

9. April - Botany Manor (Konsole)

16. April - Harold Halibut (Konsole)

24. April - Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, PC, Konsole)

25. April - Another Crab's Treasure (Cloud, PC, Konsole)

26. April - Manor Lords (PC)

Neue DLCs, Ultimate-Perks und Abgänge

Auch wenn Microsoft noch keine offizielle Mitteilung herausgegeben hat, sind für April schon neun neue Titel bekannt, die in den Katalog des Xbox Game Pass aufgenommen werden.Das Spiel, auf das wohl die meisten warten, ist Manor Lords vom polnischen Ein-Mann-Studio Slavic Magic. Die Mittelalter-Aufbausimulation ist auf Steam eines der am häufigsten gewünschten Spiele und sorgt vor allem bei Fans der Anno-Reihe für große Vorfreude. Zunächst erscheint der Titel im Early Access. Es fehlen also noch einige Inhalte, die bis zur finalen Version nach und nach dazukommen.Der Rest des Aufgebots für den April besticht vor allem durch seine Vielseitigkeit. Action-Fans dürfen sich zum Beispiel auf Ark: Survival Ascended freuen, während Sportliebhaber in F1 23 mit einem Formel-1-Boliden über die Rennstrecke rasen können.Auch für Adventure-Enthusiasten ist mit Harold Halibut ein ganz besonderer Titel aus Deutschland mit dabei. Das Spiel wurde nämlich komplett im Stop-Motion-Verfahren produziert und ähnelt dem Aussehen nach daher Filmen wie Wallace & Gromit oder Coraline.Da Microsoft erst am 2. April offiziell bekannt gibt, was sich im Xbox Game Pass für April verändert, gibt es momentan leider noch keine Informationen über neue DLCs. Auch zu Spielen, die den Game Pass verlassen werden, ist noch nichts bekannt. Sobald es Neuigkeiten gibt, wird dieser Artikel aber aktualisiert.