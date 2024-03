Spieleflaute bei Nintendo, verspätete Switch 2 - Tester werden entlassen

Eine Flaute bei neu einzuführenden Spielen für die Nintendo Switch sorgt jetzt offenbar dafür, dass der japanische Spielehersteller eine Viel­zahl von externen Mitarbeitern entlässt, die sonst für das soge­nann­te Testing vor der Einführung neuer Titel verantwortlich sind.

Nintendo verkauft zwar nach wie vor viele Spielkonsolen der aktuellen Generation, doch scheint es bei der Einführung neuer Spiele aus seiner Entwicklung etwas zu haken. Wie die US-Niederlassung von Nintendo gegenüber dem Spieleportal Kotaku bestätigt hat, erfährt das interne Testing-Department des Unternehmens derzeit eine größere "Umstrukturierung".In einer Stellungnahme erklärte Nintendo, dass man einen Teil der bisher bestehenden Verträge mit extern vermittelten Arbeitskräften auflösen werde, wobei auch Entschädigungen gezahlt werden sollen. Gleichzeitig will Nintendo aber auch "eine bedeutsame Zahl an neuen Vollzeitstellen" mit direkter Anstellung im Unternehmen selbst schaffen.Aktuelle Berichte gehen davon aus, dass aktuell gut 100 Menschen von den Stellenstreichungen im Testing-Department von Nintendo America betroffen sind. Hintergrund des Ganzen soll eine Flaute bei der Einführung größerer neuer Titel für die aktuelle Version der Nintendo Switch sein. Für den weiteren Jahresverlauf sind den in Kotakus Bericht zitierten Quellen zufolge keine größeren Spiele-Launches aus Nintendos eigener Entwicklung mehr zu erwarten.Außerdem sollen auch noch keine Spiele für die ursprünglich noch in diesem Jahr erwartete zweite Generation der Nintendo Switch vom Testing-Department und seinen Mitarbeitern geprüft worden sein. Keiner der Mitarbeiter habe bisher "Hands-On-Zeit" mit der neuen Konsole oder deren Spielen gehabt, heißt es. Ein Teil der betroffenen Mitarbeiter soll jetzt auch direkt bei Nintendo angestellt werden, doch ist davon die Rede, dass diese Personen künftig nicht mehr im Software-Tasting tätig sein sollen.Zuletzt war zu hören, dass Nintendo die neue Switch "2" wohl erst im nächsten Jahr auf den Markt bringen wird, wobei von einer Vorstellung im März 2025 zu hören war. Angeblich möchte Nintendo mit der Verschiebung sicherstellen, dass zum Launch ein ausreichend attraktives Spiele-Lineup für die neue Konsolengeneration zur Verfügung steht.