Der erste Neuralink-Patient spielte die ganze Nacht Civilization 6

Das Biochip-Startup Neuralink stand von Anfang an unter strenger und auch kritischer Beobachtung von Behörden und auch der Öffentlichkeit. Doch mittlerweile hat man dem ersten Menschen ein solches Computer/Gehirn-Interface eingesetzt - und dieser nutzt es bereits intensiv.

Schach, Civilization 6 und sogar Mario Kart 8

Zusammenfassung Neuralink setzt erstes Computer/Gehirn-Interface bei Mensch ein

US-Amerikaner Noland Arbaugh nach Operation weniger eingeschränkt

Arbaugh spielt dank Neuralink-Implantat digital Schach und Civilization 6

Vorher war Spielen nur mit fremder Hilfe möglich, nun selbstständig

Einschränkung besteht nur im Warten auf Aufladen des Implantats

Arbaugh kann auch Mario Kart 8 spielen und erreicht gute Platzierungen

Die Technologie ermöglicht ihm ein Stück Unabhängigkeit und Freizeitgenuss

Der US-Amerikaner Noland Arbaugh ist seit rund acht Jahren unterhalb der Schultern vollständig gelähmt und ist entsprechend in seiner Beweglichkeit und seinen Aktivitäten einschränkt. Das ist auch der Grund, warum er sich zum Einsetzen eines Neuralink-Implantats bereit erklärt hat. Die Operation verlief auch erfolgreich, vor knapp einer Woche hat Neuralink auch erstmals gezeigt, wie der 29-Jährige mit dem Biochip umgehen kann. Konkret zeigte ihn ein Video beim (digitalen) Schachspielen - doch das ist nicht alles.Denn im Livestream verriet er auch, dass ihm das Neuralink-Implantat ermöglicht habe, die ganze Nacht einen Titel zu spielen, der seit Jahrzehnten Menschen um den Schlaf bringt: Civilization bzw. den sechsten Teil der berühmten Strategiereihe."Bei einem der ersten Male, als ihr mir die volle Kontrolle über diese (Neuralink-Technologie) gegeben habt, bin ich bis 6 Uhr morgens aufgeblieben, um Civilization 6 zu spielen", sagte Arbaugh gegenüber dem Neuralink-Forscher Bliss Chapman. "Das war es wert, ich glaube, so kann man es am besten ausdrücken, es war fantastisch."Vor der Operation hat Arbaugh das Spielen von Civilization 6 komplett aufgegeben, weil er dabei komplett auf die Hilfe eines Freundes angewiesen war. Und da Civ vor allem ein Zeitfresser ist, war das schlichtweg nicht mehr möglich. "Jetzt kann ich einfach im Bett liegen und nach Herzenslust spielen. Die größte Einschränkung war, dass ich warten musste, bis das Implantat wieder aufgeladen war, wenn ich es ganz aufgebraucht hatte", so Arbaugh.Mehr als das, auch Mario Kart 8 kann er mithilfe Neuralink spielen: "Mario Kart zu spielen und immer wieder Zweiter zu werden, hat mich umgehauen. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist."