Microsoft: Nächste Xbox wird "größten technologischen Sprung" leisten

Microsoft hat sich schon bei den vorherigen Konsolen darum bemüht, alte Spie­le zum Laufen zu bringen bzw. diese zu unterstützen. Das soll auch bleiben und ist auch der Grund, warum der Redmonder Konzern nun ein Team gegründet hat, was dies langfristig sicherstellen soll.

Ein Herz für alte Spiele

Zusammenfassung Microsoft fördert Abwärtskompatibilität bei Xbox

Team für langfristige Spielbewahrung gegründet

Xbox One unterstützte bereits Vorgängergeneration

Sarah Bond leitet Neuorganisation der Gaming-Sparte

Zukünftige Hardware-Generationen in Entwicklung

Aktuelle Spielbibliothek soll zukunftssicher bleiben

Neues Team setzt Tradition der Kompatibilität fort

Bereits bei der Xbox One hat Microsoft keinen Aufwand gescheut, um Spiele der Vorgängergeneration zum Laufen zu bringen. Das war auch kein so einfaches Unterfangen, da die Konsolensparte des Konzerns einen eigenen und auch fortgeschrittenen Emulator dafür umsetzen musste. Diesen Fokus auf ältere Spiele hat man beibehalten und man kann sagen, dass Microsoft unter den großen Herstellern jenes Unternehmen ist, das sich am besten und intensivsten um Spiele aus vorhergehenden Generationen kümmert.Das soll auch so bleiben: Denn wie Windows Central berichtet, hat Sarah Bond, die seit einigen Monaten den Titel Xbox President trägt, eine Neuorganisation der Gaming-Sparte gestartet. Das betrifft diverse Bereiche des Xbox-Geschäfts sowie der Entwicklung und ist naturgemäß nach vorn gerichtet.In einer internen Mail spricht Bond das nun an und meinte gegenüber Mitarbeitern, dass Microsoft für die Zukunft viel vorhabe: "Wir arbeiten mit Hochdruck an unserer nächsten Hardware-Generation und konzentrieren uns darauf, den größten technologischen Sprung innerhalb einer Generation zu schaffen."Doch dieser große technologische Sprung bedeutet nicht, dass man Games der aktuellen Generation vergisst, schreibt Bond, man wolle "die Zukunftssicherheit der aktuellen Xbox-Spielebibliothek gegenüber zukünftigen Hardware-Paradigmenwechseln gewährleisten".Dafür soll eine eigene Abteilung bei Microsoft sorgen: "Wir haben ein neues Team gebildet, das sich der Bewahrung von Spielen widmet, die für uns alle bei Xbox und für die Branche selbst wichtig ist", schreibt Bond dazu. "Wir bauen auf unserer starken Tradition der Abwärtskompatibilität für unsere Spieler auf und setzen uns weiterhin dafür ein, dass auch künftige Generationen in den Genuss der fantastischen Xbox-Spielebibliothek kommen."