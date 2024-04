Xbox Series X|S & One: April 2024 Update steht bereit - Das ist neu

Ab sofort startet Microsoft mit der Verteilung des April 2024-Updates für Xbox Series X|S und Xbox One. Neuerungen zeigen sich in Verbindung mit Discord, Game Captures via OneDrive und dem App-Zugriff. Gleich­zeitig erhält die Xbox-App auf dem PC eine Aktualisierung.

Das monatliche Update für Microsofts Spielekonsolen Xbox Series X|S und Xbox One fällt im April verhältnismäßig klein aus. Unter anderem können Nutzer von Discord Voice die Klänge von Soundboards anderer Spieler in Channels oder Anrufen stummschalten (Optionen -> Soundboard stumm schalten).Weiterhin erhalten Spieler ab sofort eine Benachrichtigung, sollte der OneDrive Cloud-Speicherplatz beim Hochladen von Game Captures und Clips zu knapp werden. Abschließend führt Microsoft eine neue Steuerung ein, mit der Xbox-Besitzer festlegen können, ob Gäste Apps installieren oder deinstallieren können (Einstellungen > System > Zugriffsbeschränkungen).In den Einstellungen und dem Menü System > Updates könnt ihr den Download und die Installation entweder manuell anstoßen oder Op­tio­nen für das automatische Ak­tu­ali­sie­ren der Xbox-Konsole und den "Meine Spiele & Apps"-Bereich aktivieren.Abseits des April-Updates für Xbox Series X|S und One kündigt Microsoft die Verteilung von Game Hubs innerhalb der Xbox-App auf dem PC an. Wird ein Spiel über die Seitenleiste oder die Bibliothek ausgewählt, erhalten PC-Spieler de­tail­lier­te Informationen zum eigenen Fortschritt, neuen Inhalten und Add-ons sowie eine Verbindung zu spielenden Freunden und den Nachrichten der Entwickler.Ebenso werden Game Captures zum Spiel im Hub gesammelt und die Registerkarte "Game Pass" mit einer neuen Sub­na­vi­ga­tion im Bereich "Was passiert" aus­ge­stat­tet. Letztere steht vorerst nur in der Xbox-App-Insider-Version zur Verfügung und bietet Direktlinks zu "ausgewählten Publishern" (z.B. Xbox Game Studios, EA Play und Riot Games), um Nutzern neue Spiele im PC Game Pass und Game Pass Ultimate vorzustellen.