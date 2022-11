Windows 11: Insider-Build 25247 mit Neuerungen im Task-Manager

Mit einer neuen Testversion von Windows 11 haben Microsofts Entwickler einige Neuerungen in den Task-Manager des Betriebssystems integriert. Der Build 25247 steht nun im Dev-Ring bereit und bringt Empfehlungen in den Energieeinstellungen sowie diverse Verbesserungen mit sich.

Microsoft führt Energieempfehlungen ein

Einige Funktionen wurden bereits im Beta-Kanal getestet und können nun von den Nutzern des Dev-Rings ausprobiert werden. Im Task-Manager wurde eine Such- und Filterfunktion eingeführt, mit der bestimmte Prozesse schneller gefunden werden können. Außerdem wurde der Support für das helle und dunkle Farbschema optimiert. Bisher wurden manche Teile der Anwendung nicht an den richtigen Modus angepasst.Ferner haben die Redmonder im Windows 11 Insider-Build 25247 mit der Einführung von Energieempfehlungen begonnen. Im Menüpunkt "Energie & Akku" der Systemeinstellungen kommt eine neue Unterseite "Energieempfehlungen" zum Vorschein. Hier werden verschiedene Tipps aufgeführt, welche die Energieeffizienz des PCs steigern sollen. Abhängig von der Konfiguration wird beispielsweise vorgeschlagen, dass das Gerät früher in den Standby-Modus versetzt wird oder unbenutzte USB-Anschlüsse deaktiviert werden könnten.Die Windows Studio-Effekte stehen jetzt über die Schnelleinstellungen in der Taskleiste zur Verfügung. Hierfür muss das Gerät allerdings eine Neural Processing Unit (NPU) besitzen. Mit den Effekten ist es unter anderem möglich, einen Hintergrund zum Webcam-Signal hinzuzufügen oder den Sprachfokus zu aktivieren.Neben den neuen Funktionen und Änderungen wurde der Insider-Build wie üblich mit einigen Fehlerbehebungen und kleineren Verbesserungen ausgestattet. Der vollständige Changelog lässt sich im offiziellen Windows-Blog finden.