Gravis: Deutscher Elektronikhändler muss nach 38 Jahren schließen

Das deutsche Elektronikunternehmen Gravis macht seine Tore dicht. Rettungsmaßnahmen wie ein neuer Online-Store und ein neues Design der Marke konnten die Handelskette mit Hauptsitz in Berlin nicht mehr retten.

Gravis mit langer Geschichte

Online-Handel drückt Gewinne

Rettungsmaßnahmen nicht erfolgreich

Zusammenfassung Gravis schließt nach erfolglosen Rettungsversuchen

37 Filialen deutschlandweit betroffen

Schon länger finanzielle Schwierigkeiten bei Gravis

Online-Handel setzt Gravis unter Druck

Pandemie verschärft Umsatzprobleme

Investitionen in Marketing und Online-Store scheitern

Freenet plant Abwicklung des Gravis-Geschäfts

Schließungszeitpunkt von Gravis noch ungewiss

Mitte der 1980er-Jahre gegründet, verkaufte Gravis zuerst als Versandhandel und später auch in seinen mittlerweile 37 Filialen deutschlandweit Elektronikprodukte wie Smartphones und Tablets, aber auch Mobilfunkverträge, Kinderspielzeug und Smart-Home-Geräte.Der von der mobilcom-debitel GmbH (Freenet) 2013 übernommene Konzern steckte laut ersten Berichten gegen Ende des vergangenen Jahres jedoch schon seit einiger Zeit in finanziellen Problemen.So machten mehrere Entwicklungen der letzten Jahre dem Geschäft von Gravis zu schaffen. Darunter war auch der immer stärker wachsende Online-Handel, der die Verkaufszahlen in den Filialen drückte.Gravis war darüber hinaus seit 2015 offizieller Premium-Service-Provider von Apple. Doch auch dieser Teil des Geschäfts war zuletzt aufgrund der immer geringeren Margen seitens des amerikanischen Tech-Riesen aus Cupertino nicht mehr gewinnbringend für das Berliner Unternehmen. Zuletzt war auch die Pandemie und Umsatzeinbußen, die dem Einzelhandel daraus entstanden, ein Faktor.Bei dem Versuch, Gravis wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen, wurden vor allem im Bereich Marketing kürzlich noch einmal Investitionen getätigt. Die Marke erhielt ein komplett überarbeitetes Design inklusive neuem Logo und einen gänzlich neu gestalteten Online-Auftritt. Doch auch diese Maßnahmen konnten nicht die erhoffte Wende bringen. Pläne einer Zusammenarbeit und Zusammenlegung mit möglichen Partnern erwiesen sich ebenfalls als nicht aussichtsreich.Nun teilten Mitarbeiter von Gravis gegenüber Caschys Blog mit, dass der Mutterkonzern Freenet wohl bald mit der Abwicklung des Gravis-Geschäfts beginnen wird. Mittlerweile wurden diese Informationen auch bestätigt. Ob und wann die Geschäfte und der Online-Store genau ihre Pforten schließen, steht aber bislang nicht fest.