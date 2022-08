AMD Ryzen 7000: Erster Händler listet Preise der Zen-4-Prozessoren

Ein kanadischer Händler liefert erste Angaben zu den möglichen Preisen der neuen AMD Ryzen 7000-Prozessoren , deren Release spätestens Ende September erwartet wird. Vier Zen-4-CPUs werden online mit einer Preisspanne zwischen 386 Euro und 1038 Euro gelistet.

AMD Ryzen 9 7950X - $1141 CAD (1038 Euro inkl. MwSt.)

- $1141 CAD (1038 Euro inkl. MwSt.) AMD Ryzen 9 7900X - $778 CAD (708 Euro inkl. MwSt.)

- $778 CAD (708 Euro inkl. MwSt.) AMD Ryzen 7 7700X - $614 CAD (559 Euro inkl. MwSt.)

- $614 CAD (559 Euro inkl. MwSt.) AMD Ryzen 5 7600X - $424 CAD (386 Euro inkl. MwSt.)

Deutliche Preissteigerung oder Platzhalter-Preise?

Bei den von PC Canada aufgeführten Prozessoren soll es sich um die neuen Modelle Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X und Ryzen 9 7950X handeln. Allerdings listet der kanadische Online-Shop nicht etwa die für Endverbraucher gängigen Boxed-Versionen samt Kühler und Lüfter, sondern so genannte Tray-Varianten ohne Zubehör für PC-Hersteller (OEM), die in deutlich größeren Mengen zuschlagen könnten. Die unverbindliche Preisempfehlung für Otto Normalverbraucher könnte somit theoretisch noch höher liegen.Schenkt man den Preisen des Händlers Vertrauen, müssten Gamer für die Zen-4-Prozessoren deutlich tiefer in den Geldbeutel greifen, als noch für die Ryzen 5000-CPUs mit Zen-3-Technik. Beim Spitzenmodell liegt die "Preiserhöhung" bei etwa 30 Prozent. Allerdings ist es ebenso möglich, dass PC Canada (via Videocardz ) die AMD-Prozessoren mit Platzhalter-Preisen bestückt und diese vorab ohne Genehmigung in seine Datenbank aufgenommen hat.Zuletzt wurde ein Verkaufsstart am 15. September 2022 ab 15 Uhr deutscher Zeit prognostiziert. Mittlerweile scheint sich jedoch ein Termin Ende September anzubahnen. Am 29. oder 30. August sollen die Prozessoren hingegen offiziell vorgestellt werden. Spätestens dann dürfte der US-amerikanische Chiphersteller selbst alle Fragen zu den technischen Details und der Preisgestaltung klären. Bisher bestätigte man nur, dass die Single-Core-Leistung um mehr als 15 Prozent ansteigen und die Taktraten auf 5,5 GHz erhöht werden könnten.