Neue Laptop-GPUs: Händler leakt die mobile RTX 40-Familie von Nvidia

Einem rumänischen Händler ist es zu verdanken, dass das kommende GeForce RTX 40 Laptop-Lineup der nächsten Generation, inklusive des Flaggschiffs RTX 4090 , jetzt bestätigt ist. Der listet ein Enthusiasten-Gaming-Notebook, das Nvidias neue GPU-Familie an Bord hat.

Was zu erwarten war, ist jetzt wohl bestätigt

Ende Januar geht es los

GPU Name RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 RTX 4060 RTX 4050

Fertigung TSMC 4 nm GPU Kerne AD103 AD104 AD106 AD107 GPU SKU GN21-X11 GN21-X9 GN21-X6 GN21-X4 GN21-X2 VRAM 16 GB 12 GB 8 GB 6 GB

Gerüchte und Berichte zum GeForce RTX 40 Laptop-Lineup gibt es schon lange. Jetzt hat der Leaker Momomo_US laut Wccftech mehrere Einträge in einem rumänischen Online-Shop entdeckt, die bisherige Informationen zu bestätigen scheinen. So findet sich im System des Händlers das Gaming-Notebook HP Omen 17, das sich klar an Enthusiasten mit Gaming-Anspruch richtet. Neben den Intel Raptor Lake-HX-CPUs der 13. Generation kann das Gerät mit einer Reihe an Laptop-GPUs der RTX 40-Serie ausgerüstet werden.Die Konfiguration, die Momomo_US hier aufgedeckt, hat eine Intel Core i7-13700HX-CPU, ein 17,3-Zoll-Display mit QHD- oder FHD-Optionen und bis zu 32 GB DDR5-Speicher an Bord. Bei der Grafikkarte wird Kunden dann die Auswahl von vier RTX 40-GPUs geboten. Das Spitzenmodell erhält natürlich die RTX 4090, ausgerüstet mit 16 GB Speicher. Darauf folgt die RTX 4080 mit 12 GB, die GeForce RTX 4070 mit 8 GB und die RTX 4060 mit ebenfalls 8 GB.Wie Wccftech erwähnt, liefert der Händler hier auch die Preise mit und zeigt damit auf, welche Spanne man erwarten kann. Das Modell mit der kleinsten Konfiguration, das HP Omen 17 mit 13700HX, 16 GB RAM, 512 GB Speicher sowie RTX 4060 kostet umgerechnet 2100 Euro. Beim Top-Gerät mit gleicher CPU, 32 GB RAM, 1 TB Speicher und RTX 4090 werden umgerechnet dann 3830 Euro fällig.Der Fahrplan für Nvidia ist damit praktisch bestätigt. Die Ankündigung der Raptor Lake-H Mobilitäts-CPU-Serie durch Intel wird zur CES Anfang 2023 erfolgen. Dabei wird man wohl auch einige der kommenden Laptops vorstellen, die Raptor Lake-H und RTX 40-Serie verwenden. Laut Analyse von Wccftech dürfte der Release der ersten Geräte damit für Ende Januar anstehen.