Neu und originalverpackt: Alte Spiele machen Ex-Händler zum Millionär

Die unglaubliche Story von längst vergessenen Schätzen passt auch auf die Geschichte von Mark Odorisio. Der hatte in den 1990er-Jahren gehofft, mit einem kleinen Videospieleladen in Nebraska sein Hobby zum Beruf zu machen und unter anderem mit den damals gerade in die Mode gekommenem Sega-System Geld zu verdienen.Doch sein Traum scheiterte an der großen Konkurrenz, und so ging Odorisio Ende der 1990er in die Insolvenz und schloss seinen Laden. Damit fängt die Geschichte aber erst an, denn Odorisio entschied sich, einen großen Teil seines Inventars einzulagern. Zwei Jahrzehnte später - und zwar im Jahr 2021 - machte sich dann Tim Odorisio, ein Bruder des ehemaligen Ladenbesitzers daran, die eingelagerten Kisten zu begutachten.Dabei entdeckte er mehr als 300 noch original verpackte Spiele. In den Kisten in der Lagerhalle befanden sich die heute als Klassiker geltenden Cartridges vom Sega Genesis (in Europa als Sega Mega Drive verkauft) und Super Nintendo Entertainment System (SNES) von Sonic the Hedgehog 3, Final Fantasy III, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, Madden, NFL, FIFA und weitere. Insgesamt sind über 300 Titel in der Sammlung, wovon sich 170 als außergewöhnlich selten, in gutem Zustand und damit auch wertvoll erwiesen.Das meldet die Washington Post . Die Sammlung soll nur als Gesamtpaket verkauft werden. Man rechnet mit einem Verkaufspreis von rund einer Million Dollar, wenn nicht sogar noch mehr. Die beiden Odorisio-Brüder hätten das noch vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten und rechneten auch beim ersten Bekanntwerden des Fundes mit deutlich weniger.Verkauft wird das Spielepaket über die spezialisierte Webseite This is Game Room , bewertet und für echt befunden wurde die Sammlung zuvor durch die Experten von Wata Games . Laut deren Aussage befinden sich in der Nebraska Collection Spiele, die bisher nicht neu und originalverpackt aufgetaucht waren, was die Sammlung noch außergewöhnlicher macht.