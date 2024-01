Microsoft arbeitet an Update, um Patch-Day-Probleme zu beheben

Microsoft hat mit den Windows-Updates KB5034122 und KB5034123 die ersten Aktualisierungen des Jahres veröffentlicht. Die Updates sollen Sicherheitsprobleme in Windows beheben, bringen aber auch eine Reihe neuer Probleme mit sich.

Darüber hatten wir schon berichtet - unter anderem scheiterten viele Nutzer an der Installation dieser Windows-Updates, da Microsoft eine zu kleine Wiederherstellungspartition anlegte.Schon kurz nach der Freigabe zum Patch-Day war klar, dass es sich dabei um ein grundlegendes Problem handelte. Das Windows-Team veröffentlichte dementsprechend eine Übergangslösung, wobei zunächst empfohlen wurde, dass Nutzer selbst die Partition vergrößern sollten. Dann legte Microsoft mit der Veröffentlichung eines Skripts nach, das bei der Problemumgehung helfen sollte.Nun gibt es noch einmal Neuigkeiten von Microsoft zu dem Thema: Ein neuer Hinweis im Windows Health Dashboard geht genauer auf das Problem ein, wobei Microsoft verspricht, dass eine dauerhafte Lösung in einem zukünftigen Update enthalten sein wird. Microsoft schreibt dazu:Geräte, die versuchen, das Windows Recovery Environment-Update vom Januar 2024 (KB5034441/KB5034440) zu installieren, zeigen möglicherweise einen Fehler durch die Größe der Partition der Wiederherstellungsumgebung an. Infolge dieses Fehlers wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt:Es kann notwendig sein, die Größe der WinRE-Partition zu erhöhen, um dieses Problem zu vermeiden und die Installation abzuschließen. Beachten Sie, dass 250 Megabyte freier Speicherplatz in der Wiederherstellungspartition erforderlich sind. Eine Anleitung zum Ändern der WinRE-Partitionsgröße finden Sie in KB5028997: Anleitung zum manuellen Ändern der Partitionsgröße für die Installation des WinRE-Updates.Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.