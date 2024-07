Blizzard und Diablo-Fan Whoopi Goldberg rauchen die Friedenspfeife

Die Schauspielerin Whoopi Goldberg ist vor allem für Rollen wie Sister Act bekannt. Was viele hingegen nicht wissen: Die 68-Jährige ist auch ein beinharter Diablo-Fan . Doch ihre Liebe wurde im Zuge von Diablo 4 auf die Probe gestellt - nun begrub sie aber das Kriegsbeil mit Blizzard.

Blizzard

Höllisches Hobby - seit mehr als 20 Jahren

Noch keine Mac-Version

Und das auch noch durchaus im wahrsten Sinne des Wortes: Denn Goldberg bekam auf einem Promotion-Event für ihre medizinischen Cannabis-Produkte Besuch von gleich mehreren prominenten Blizzard-Persönlichkeiten, darunter die Diablo-Figuren Lilith und Inarius (als Cosplayer) sowie General Manager Rod Fergusson.Wie Entertainment Weekly berichtet, überreichte Fergusson der Schauspielerin einen symbolischen "Key to Hell"-Schmuck, also einen Schlüssel zur Hölle. Diesen akzeptierte die Schauspielerin natürlich - schließlich war das eine reine PR-Aktion von Blizzard und Goldberg - und posiert auch auf mehreren Fotos mit den Diablo-Cosplayern.Der Streit zwischen Goldberg und dem mittlerweile zu Microsoft gehörenden Entwickler war allerdings echt: Denn die Oscar-Preisträgerin (für "Ghost - Nachricht von Sam") beschwerte sich im Vorjahr bitterlich , dass sie Diablo 4 nicht auf ihrem Mac spielen kann. "Beschwerte sich" ist auch freundlich formuliert, sie schimpfte über Blizzard und die Nicht-Mac-Unterstützung des neuesten Teils.Das überraschte auch Fergusson, dieser schrieb, dass er "'Whoopi Goldberg schreit mich auf Instagram an' nicht auf meiner Diablo-4-Launch-Bingokarte" stehen hatte. Die Empörung von Angry Whoopi war auch nicht gespielt, die Schauspielerin ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein großer Fan der Reihe. Goldberg bekam jedenfalls ihr Geld zurück, nun hat man aber eben öffentlichkeitswirksam ganz offiziell Frieden geschlossen.Ob sie Diablo 4 mittlerweile spielen kann, ist nicht bekannt. Denn das Action-RPG ist noch immer nicht für Apple-Geräte erschienen und es ist nicht klar, ob Whoopi sich einen Windows-PC besorgt hat, um Diablo 4 nutzen zu können.