Geht es nach Microsoft, so soll das Spiele-Abonnement Xbox Game Pass auf möglichst vielen Endgeräten verfügbar sein. Dabei schließt man mittlerweile auch die Konsolen von Sony und Nintendo ausdrücklich mit ein, versicherte jetzt ein Xbox-Manager.

Jedes Spiel auf jedem Bildschirm

Zusammenfassung Xbox Game Pass soll auf möglichst vielen Endgeräten verfügbar sein

Microsoft will First-Party-Titel auf alle Spielgeräte bringen

Strategieänderung zielt auf Erreichen aller potenziellen Geräte ab

Smart-TVs und mobile Geräte als mögliche Plattformen eingeschlossen

Sony und Nintendo als Plattformen unwahrscheinlich, aber erwünscht

EA Play als Beispiel für Herausforderung bei Konsolen-Drittanbietern

Xbox Game Pass ist für Microsoft ein profitables Geschäft

Bei einem Auftritt während des Wells Fargo TMT Summit in dieser Woche sagte der Finanzchef von Microsofts Xbox-Sparte Tim Stuart laut Gamespot , dass man vor allem ein großes Ziel habe: die First-Party-Titel von Microsoft und Xbox Game Pass auf "jeden Bildschirm zu bringen, auf dem Spiele genutzt werden können". Dies schließe rivalisierende Konsolen mit ein, so Stuart.Man habe seine Strategie mittlerweile etwas geändert, so Stuart. Er wolle zwar keine generelle Ankündigung machen, doch sei es mittlerweile Microsofts Mission, jedes First-Party-Spiel und die Abonnementdienste auf möglichst jedes erreichbare Gerät zu bringen, auf dem potenziell Spiele genutzt werden können.Microsoft meine damit Smart-TVs, mobile Geräte und auch Plattformen wie die von Sony PlayStation und Nintendo, die man in der Vergangenheit als Wettbewerber betrachtet habe, sagte Stuart. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Sony oder Nintendo in irgendeiner Form darauf einlassen würden, den Xbox Game Pass auf ihren Konsolen verfügbar zu machen, extrem gering. Die Firmen betreiben schließlich selbst Spielemarktplätze, bei denen sie auf ihren eigenen Plattformen wohl kaum Konkurrenz dulden dürften.Der Spielekonzern Electronic Arts hatte vor einigen Jahren versucht, sein heute als EA Play bekanntes Angebot auf der PlayStation zu etablieren. Dies wurde von Sony jedoch rasch mit der Begründung unterbunden, es entstehe dadurch kein gutes Angebot für die PlayStation-Nutzer. Mit der Übernahme von Activision Blizzard baut Microsoft derzeit seine Spielepalette massiv aus, wobei der Game Pass dadurch auch deutlich an Attraktivität gewinnt.Für die Redmonder ist der Vertrieb von Spielen über Xbox Game Pass laut Stuart ein Geschäft mit großen Gewinnmargen. Es bringt nach Aussagen des Managers wie die Vermarktung von First-Party-Spielen und Werbung ordentliche Summen ein, weshalb man natürlich großes Interesse an einem Ausbau hat.