Diese Woche neu: Filme und Serien bei Disney+, Amazon & Netflix

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney gehen in dieser Woche mit mehr als 30 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Mit dabei: 3 Body Problem, Red Eye, Fast & Furious, Robin Hood und X-Men ‘97. Wir zeigen euch alle Neu­starts im Überblick.

3 Body Problem, Fast & Furious und X-Men '97

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 12

Young Royals Forever ab 18. März

Siempre reinas: Staffel 2 ab 19. März

Physical: 100: Staffel 2 ab 19. März

Brian Simpson: Live from the Mothership ab 19. März

3 Body Problem ab 21. März

Die Casagrandes - Der Film ab 22. März

Buying Beverly Hills: Staffel 2 ab 22. März

Shirley ab 22. März

Red Eye ab 22. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 12

Bait ab 19. März

The Fast And The Furious ab 20. März

The Fast And The Furious: Tokyo Drift ab 20. März

Fast & Furious ab 20. März

Fast & Furious 6 ab 20. März

Fast & Furious 7 ab 20. März

The Fate Of The Furious ab 20. März

2 Fast 2 Furious ab 20. März

Fast Five ab 20. März

Hunt ab 20. März

Road House ab 21. März

Ae Watan Mere Watan ab 21. März

Nope ab 22. März

Das letzte Opfer ab 23. März

Robin Hood ab 23. März

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 12

Black Cake ab 13. März

Photographer: Der Mensch hinter der Kamera - Staffel 1 ab 19. März

X-Men ‘97 - Staffel 1 ab 20. März

Life & Beth - Staffel 2 ab 20. März

Sand Land: The Series - Staffel 1 ab 20. März

In Spite of Love - Staffel 1-4 ab 20. März

Freaknik: The Wildest Party Never Told ab 21. März

Nǎi Nai and Wai Pó ab 22. März

Basierend auf der erfolgreichen Trisolaris-Romanreihe startet am 21. März die neue Sci-Fi-Serie 3 Body Problem der Game of Thrones-Schöpfer David Benioff und D.B. Weiss. Außerdem sieht man eine Doku zum Making-of von Young Royals, den Klassiker Red Eye mit Cillian Murphy und Rachel McAdams sowie die Geschichte der US-Abgeordneten Shirley Chisholm.Amazon sichert sich in dieser Woche die zeitweiligen Rechte an The Fast And The Furious. Insgesamt acht Streifen nimmt man in das Programm für Prime-Mitglieder auf. Weiterhin startet der Actionfilm Road House mit Jake Gyllenhaal und Filme wie Robin Hood mit Taron Egerton und Jamie Foxx sowie Hunt mit dem Squid-Game-Star Lee Jung-jae.Beim Micky-Maus-Konzern gehen hingegen nur eine Handvoll neuer Filme und Serien auf Sendung. Im Mittelpunkt steht die erste Staffel von X-Men '97. Sie knüpft an das Ende der beliebten Zeichentrickserie aus den 90er-Jahren an. Ebenso sieht man neue Folgen von Beth und das Leben mit Amy Schumer und Michael Cera sowie neue National Geographic-Dokus.