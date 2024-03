Windows 11 klettert weiter und erreicht ein neues Allzeithoch

Windows 11 kann immer weiter Marktanteile gewinnen und schafft es jüngst auf ein neues Allzeithoch. Allerdings bleibt der Vorgänger Windows 10 weiterhin dominant und konnte nach sinkenden Zahlen ebenfalls wieder hinzugewinnen. Windows 7 hält sich wacker.

Neue Statistiken: Windows 11 erreicht Allzeithoch

Windows 10: 67,23 % (+0,76 Punkte)

Windows 11: 28,18% (+0,35 Punkte)

Windows 7: 3,1% (+0,05 Punkte)

Windows 8.1: 0,66% (-1,07 Punkte)

Windows XP: 0,52% (-0,05 Punkte)

Zusammenfassung Marktanteil-Analyse vom Februar liegt vor

Windows 11 erreicht Allzeithoch mit 28,18% Marktanteil

Windows 10 bleibt dominant bei 67,23% (+0,76 Punkte)

Windows 7 hält sich mit 3,1% Marktanteil

Windows 8.1 verliert, jetzt bei 0,66%

Windows XP am Ende mit 0,52% Marktanteil

Android führt mit über 41% vor Windows

iOS auf Platz 3 mit 18%, Mac OS folgt mit 6,4%

Für die Analyse von Marktanteilen der Windows-Systeme muss man sich seit jeher auf Dritte verlassen - Microsoft selbst liefert keine offiziellen Zahlen. Eine der bekanntesten Anlaufstellen für diese Auswertungen, Statcounter , hat jetzt aktuelle Zahlen für den Februar 2024 vorgelegt. Demnach konnte Windows 11 im Februar einen Marktanteil von 28.18 Prozent erreichen - der höchste bisher gemessene Wert.Allerdings gilt weiterhin: Die beliebteste Windows-Version bleibt mit weitem Abstand Windows 10. Zwar hatten die Marktanteile in den letzten fünf Monaten stetig abgenommen, im Februar ging es für das Betriebssystem aber wieder um 0,76 Prozentpunkte nach oben. Damit kommt Windows 10 im letzten Monat nach Einschätzung von Statcounter auf 67,23 %. Der Jahresvergleich zeigt, dass Windows 10 langsam aber stetig schrumpft, in den letzten zwölf Monaten um rund 6 Prozent.Von den noch älteren Versionen kann sich Windows 7 auf niedrigem Niveau halten, 3,1 Prozent Marktanteil bedeuten kaum Veränderung im Vergleich zum Vormonat. Am deutlichsten verliert hier Windows 8.1 Anteile und kommt jetzt auf 0,66 %, Windows XP bildet mit 0,52 Prozent das Schlusslicht.Vergleicht man weltweit alle Betriebssysteme unabhängig von den Plattformen, dann liegt Android mit über 41 Prozent hier deutlich vor Windows mit rund 29 Prozent. iOS kommt mit 18 Prozent auf Platz 3, danach folgt Mac OS mit knapp 6,4 Prozent.