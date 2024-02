15-Jähriger mit hunderten gefälschten Deutschlandtickets erwischt

Der Bundespolizei ist ein mutmaßlicher Fälscher von Deutsch­land­tickets ins Netz gegangen. Es handelt sich nach Angaben der Behörde um einen gerade einmal 15-jährigen Jugendlichen, dessen Elternhaus gestern von 20 Einsatzkräften durchsucht wurde.

Hunderte falsche Tickets

Mehrere Delikte

Zusammenfassung Bundespolizei fasst 15-jährigen Ticketfälscher

Einsatzkräfte durchsuchen Elternhaus des Jugendlichen

Fälschung von Deutschlandtickets auf Smartphone entdeckt

Ermittlungen ergaben Handel mit gefälschten Tickets

Geschätzter Schaden beläuft sich auf ca 16.000 Euro

Durchsuchung bringt Speichermedien und Waffen zutage

Verdacht auf Betrug und Computerbetrug gegen Jugendlichen

Der Beschuldigte fiel ursprünglich dadurch auf, dass er bei einer Fahrkartenkontrolle in der Bahn ein Deutschlandticket auf seinem Smartphone vorzeigte, das nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Bei einer ersten Sichtung des Gerätes wurden mehrere hundert Deutschlandtickets mit unterschiedlichen Namen gefunden.Weitergehende Ermittlungen führten die Bundespolizei, die für alle Vorgänge im Bahnverkehr zuständig ist, zu dem Schluss, dass es sich um Fälschungen handelt, die der junge Mann selbst hergestellt und mit denen er auch Handel betrieb. Ersten Schätzungen auf Grundlage der bisherigen Ermittlungen zufolge soll sich der Schaden auf rund 16.000 Euro belaufen - dieser Wert kann sich allerdings noch ändern.Weitergehende Untersuchungen in dem Fall soll die nun erfolgte Durchsuchung des Elternhauses in Halle/Saale in Sachsen-Anhalt zutage fördern. Die Beamten beschlagnahmten dabei unter anderem elektronische Speichermedien, mehrere Mobiltelefone und SIM-Karten, diverse Dokumente sowie eine Schreckschusspistole, einen Schlagstock und ein Einhandmesser. Letzteres sind sogenannte Zufallsfunde, die ebenso wie die Beweismittel sichergestellt wurden.Im Zuge der gestrigen Aktion wurde der Jugendliche "für die weitere strafprozessuale Bearbeitung zur Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle/Saale gebracht", hieß es. Das Ermittlungsverfahren läuft wegen des Verdachts auf Betrug, gewerbsmäßigen Computerbetrug und das Ausspähen von Daten.Das Deutschlandticket, mit dem zum Festpreis von 49 Euro im ganzen Bundesgebiet der öffentliche Nahverkehr genutzt werden kann, wird ausschließlich in digitaler Form ausgegeben - entweder über eine Smartphone-App oder auf einer Chipkarte.