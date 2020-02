Auslogics Disk Defrag - Schnelles Defragmentierungs-Tool

Dateizugriffe beschleunigen

Detaillierte Laufwerksinformationen

Disk Defrag 9.4 des Herstellers Auslogics defragmentiert Festplatten und beschleunigt so den Zugriff auf Ihre Dateien. Von ähnlichen Programmen will sich die Software vor allem durch eine besonders hohe Arbeitsgeschwindigkeit abheben.Die meisten PC-Nutzer dürften das Problem kennen: Im Lauf der Zeit wird der Zugriff auf Dateien auf der Festplatte immer langsamer. Schuld daran ist die voranschreitende Frag­men­tier­ung des Dateisystems, da FAT- und NTFS-Systeme neue Datenblöcke immer da ablegen, wo gerade Platz ist. Für die Zugriffs­ge­schwin­dig­keit ist dies leider nicht immer optimal.Möchte man diese Datenblöcke neu sortieren, kommen sogenannte Defragmentierungs-Tools zum Einsatz. Auslogics Disk Defrag zeichnet sich dabei durch eine besonders leichte Bedienung aus. Nach dem Start wählen Sie einfach die zu defragmentierenden Laufwerke aus und klicken auf "Defrag".Beim Optimieren eines Laufwerks platziert Disk Defrag Systemdateien so, dass diese auf den schnellsten Bereichen eines Laufwerkes abgelegt werden. Auf Wunsch kann die Software auch eine besonders schnelle Defragmentierung durchführen oder nur einzelne Dateien sowie Ordner defragmentieren.Neben einer grafischen Darstellung der aktuellen Fragmentierung zeigt Auslogics Disk Defrag für jedes Laufwerk noch weitere Informationen an. Dazu gehören etwa die Serien­num­mer, der belegte und freie Speicherplatz sowie die S.M.A.R.T.-Werte. Letztere geben Auf­schluss über die "Laufwerksgesundheit" und können vorzeitig auf einen Ausfall der Festplatte hinweisen.Neben der Freeware-Version ist Auslogics Disk Defrag auch als kostenpflichtige Variante mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich. Diese bietet dann unter anderem eine Möglichkeit zum Optimieren von SSDs, eine Offline-Defragmentierung und einen Zeitplaner.Weitere Programme zum Defragmentieren von Festplatten gibt es etwa mit SmartDefrag und Defraggler Während der Installation werden Ihnen weitere Programme des Herstellers angeboten. Wenn Sie dies nicht möchten, sollten Sie die Angebote an den entsprechenden Stellen ablehnen.