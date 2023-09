Bahn verlangt jetzt Kontaktdaten für Spartickets - mit einer Ausnahme

Die Bahn arbeitet weiterhin an einer umfassenden Digitalisierung ihres Ticket-Systems. Wie das Unternehmen jetzt ankündigt, werden Spartickets in Zukunft nur noch unter Angabe von Telefon-Nummer oder E-Mail-Adresse verkauft. Eine Ausnahme gilt allerdings.

Sparticket-Kauf: Kontaktdaten ab Oktober Pflicht

Eine Ausnahme gilt

Zusammenfassung Bahn digitalisiert weiter ihr Ticket-System

Spartickets nur noch mit Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erhältlich

Regelung ab 1. Oktober 2023 auch bei Tickets aus Reisezentren

Ziel ist bessere Information der Kunden über Reiseverlauf

Eigene oder fremde Kontaktdaten bei Kauf verwendbar

Ausnahme: Spartickets aus Automaten ohne Kontaktdaten

Vier von fünf Tickets werden bereits online verkauft

Will man Kunden proaktiv über ihre Reise informieren, braucht man natürlich Kontaktdaten. Genau diese nennt jetzt die Bahn als Begründung für eine weitere Umstellung beim Ticket-Verkauf. Wer eine Fahrt mit Sparticket antreten will, muss in Zukunft immer eine Telefon-Nummer oder E-Mail-Adresse angeben.Während das beim Online-Kauf schon länger der Fall ist, wird diese Vorgabe ab dem 1. Oktober 2023 auch gelten, wenn die Tickets zum Sparpreis in DB Reisezentren, bei Agenturen oder anderen Reisebüros erworben werden. "Wir stellen weiter auf Onlinetickets um, weil wir die Kunden besser über ihren Reiseverlauf informieren wollen", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn laut Wirtschaftswoche Allerdings: Der Bahn ist es dabei egal, ob man die eigenen oder Kontaktdaten einer anderen Person beim Kauf hinterlegt. So bleibt es damit ohne Weiteres möglich, Tickets zu erwerben, die man nicht persönlich nutzen will.Wie so oft gibt es von dieser Regel aber auch eine Ausnahme. Bei Spartickets, die am Automaten erworben werden, verzichtet die Bahn weiterhin auf die Angabe der Kontaktdaten. Allerdings gibt der Konzern an, dass auf diesem Weg nur sehr wenige Tickets dieser Art verkauft werden. Vier von fünf Tickets werden demnach aktuell schon online verkauft.