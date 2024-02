Skype Messaging 2.0: Microsoft will wieder zurück zu den Wurzeln

Skype war einmal das Nonplusultra der Kommunikation, denn einst stellte Voice-over-IP eine Revolution in diesem Geschäft dar. Microsoft kaufte den Dienst, doch in den vergangenen Jahren war diese Ehe nicht besonders glücklich. Nun versucht man sich an einem Neustart.

Als Microsoft den Messenger Skype gekauft hat, war dieser in seiner Blütezeit, doch in den Jahren danach ging es steil bergab. Das lag einerseits daran, dass Microsoft und die Skype-Entwickler so manche Fehlentscheidung trafen, andererseits aber auch daran, dass Konkurrenten wie WhatsApp vieles besser machten - und diese Skype schlichtweg im Hinblick auf Nutzerbasis überholten und weit hinter sich ließen.Microsoft selbst fokussierte sich zuletzt fast ausschließlich auf seine Büro-und-mehr-Kommunikationssoftware Teams, doch offenbar ist man alles andere als gewillt, Skype ganz aufzugeben. Denn in einem Blogbeitrag stellt Microsoft ein umfassendes Neudesign der Messaging-Funktion vor, dieses nennt man "Skype Messaging 2.0" und verspricht nichts weniger als "eure Chats in die Zukunft zu befördern".Die Skype-Entwickler dazu: "Macht euch auf eine komplette Überarbeitung gefasst, die euer Messaging-Erlebnis neu definieren wird. Von einem modernisierten Kontextmenü bis hin zu einem eleganten UI-Redesign, von Neuerungen bei der Dateifreigabe bis hin zu einem Medienhimmel - wir haben für alles gesorgt."Eine wichtige Neuerung ist ein neu gestaltetes Kontextmenü: Dieses erscheint, wenn man auf eine bestimmte Nachricht länger drückt und bietet überarbeitete bzw. neu angeordnete Funktionen wie Kopieren, Antworten, Weiterleiten und zu den Lesezeichen hinzufügen.Darüber erreicht man auch die Emojis, diese stehen in einer Schnellauswahl, aber auch in einem erweiterten Menü zur Verfügung - und auch diese Elemente wurden optimiert. Schließlich lassen sich Chats nun auch besser managen. Auch das Reagieren und Antworten auf bestimmte Nachrichten wird optimiert, diese sind nun optisch besser zu erkennen, da farblich abgestimmt. Weitere Verbesserungen betreffen das Teilen von Dateien, hier wurden u. a. automatische Downloads integriert.Insgesamt sieht man, dass Skype wohl wieder etwas nüchterner auftreten möchte, die Neugestaltungen früherer Jahre wollten den Dienst eher in die Nähe von "bunten" Angeboten wie Snapchat rücken - und diese Rückbesinnung wird Nutzer früherer Jahre sicherlich freuen.