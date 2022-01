Skype: Microsoft bringt Funktion für Nutzung einer zweiten Kamera

Microsoft stattet seine Kommunikations-Software Skype mit einem weiteren Feature aus, das vor allem in der Zeit mit der Vermeidung direkter Kontakte hilfreich sein kann: Bei der Videotelefonie lassen sich nun zwei Webcams nutzen.

Einfache Nutzbarkeit

Starte einen Gruppen-Chat.

Starte die Skype-App der gleichen Version und mit dem selben Account auf dem Mobilgerät.

Tritt mit diesem in den oben gestarteten Gruppen-Chat ein oder drücke auf dem Desktop den TwinCam-Button und scanne mit dem Smartphone den angezeigten QR-Code.

Drücke abschließend den "TwinCam starten"-Button.

Die Funktion kann beispielsweise sehr hilfreich sein, wenn bestimmte Schulungs-Einheiten über die Videokonferenz durchgeführt werden, was im Zuge der Pandemie recht breit zur Normalität geworden ist. Hier kann dann eine Webcam weiterhin auf den Nutzer gerichtet sein, damit sich die Gesprächspartner während der Kommunikation anschauen können.Die zweite Kamera lässt sich dann beispielsweise auf die Arbeitsfläche oder ein Instrument richten, wie Microsoft in seinem Beispielbild zeigt. Auf diese Weise hat man dann parallel auch den Übungsgegenstand im Blick, ohne die Kamera umstellen zu müssen. Man muss sich nicht einmal eine zweite USB-Kamera kaufen, stattdessen greift Microsoft hier auf das in der Regel ohnehin vorhandene Smartphone zurück.Die Zweitkamera-Option lässt sich dabei folgendermaßen aktivieren:Microsoft bietet diese Funktionalität allerdings noch nicht in den jüngsten Final-Versionen Skypes an. Zu finden ist das Feature jetzt erst einmal im Skype Insider Build 8.80 , mit dem die Sache erst einmal getestet wird. Feedback ist seitens der Entwickler entsprechend ausdrücklich gewünscht und es kann auch gut sein, dass die genaue Gestaltung der Funktion auf ihrem Weg in die finale Fassung noch etwas geändert wird. Wann der allgemeine Release geplant ist, wurde noch nicht kommuniziert.