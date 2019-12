Skype - Vielseitiger VoIP- & Instant-Messaging-Client von Microsoft

Hinweis: Benutzer von Windows 10 werden beim Start des Installationsprogramms zu Skype im Microsoft Store weitergeleitet. Um dies zu verhindern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene Setup-Datei und wählen "Eigenschaften" aus. Wech­seln Sie zum Tab "Kompatibilität" und setzen Sie das Häkchen bei "Programm im Kom­pa­ti­bi­li­täts­mo­dus ausführen für:". In der Dropdown-Liste wählen Sie "Windows 8" aus. Be­stä­ti­gen Sie die Änderung mit dem OK-Button. Danach können Sie Skype wie gewohnt in­stal­lie­ren.

Einfach chatten und telefonieren

SkypeIn und SkypeOut

Skype Translator als Windows-10-App

Das ist neu in Skype

Wer mit Freunden und Bekannten über das Internet kommunizieren möchte, kann heut­zutage zwischen einer ganzen Reihe unterschiedlicher Chat- und Telefonieprogramme wählen. Eine bewährte und umfangreiche Lösung bietet Microsoft mit Skype (Version 8.55.0.141) an.So ermöglicht Skype neben geschriebenen Chats auch die Übertragung von Sprache und Bild. Hierbei sind nicht nur Gespräche zwischen zwei Personen möglich. Wer möchte, bringt auch mehrere seiner Freunde oder die ganze Familie in einem Videoanruf zusammen. Bei einem solchen Anruf lässt sich gleichzeitig mit bis zu 25 Personen reden - inzwischen ist diese ehemals gebührenpflichtige Funktion kostenlos.Ebenfalls lassen sich Dateien beliebigen Formats und beliebiger Größe mit Skype übertragen. Dies können zum Beispiel Urlaubsbilder oder eine Präsentation sein, die sich mit einzelnen Personen oder allen Teilnehmern einer Gruppe teilen lassen. Sie können an Ihre Freunde auch kurze Videonachrichten senden, selbst dann, wenn diese gerade offline sind. Sogar der eigene Bildschirm kann über Skype mit Freunden und Kollegen geteilt werden. Dies ist mit bis zu zehn Teilnehmern gleichzeitig möglich - ideal, wenn man eine Präsentation über das Internet vorführen möchte.Doch Microsoft möchte mit Skype mehr als ein reines Online-Kommunikationstool anbieten: Gegen eine Gebühr können Sie über Skype auch weltweit Festnetztelefone anrufen und SMS verschicken (SkypeOut). Sie können außerdem eine Skype-Nummer kaufen und sind unter dieser dann von beliebigen Festnetztelefonen aus weltweit erreichbar (SkypeIn). Wenn Sie gerade offline sind, kann Skype eingehende Anrufe an eine Festnetz- oder Handynummer weiterleiten. Hierfür fallen jedoch ebenfalls Gebühren an.Skype setzt in der hier angebotenen Desktop-Version Windows XP mit SP3, Vista, 7, 8 oder 8.1 voraus. Für Videoanrufe benötigen Sie selbstverständlich eine Webcam und ein Mikrofon. Auf der offiziellen Website können Sie außerdem Versionen für andere Betriebssysteme, unter anderem Mac, Linux, iOS oder Android, herunterladen.Mit dem Start von Windows 10 hatte Microsoft die "moderne" App-Version eingestellt . Inzwischen kann jedoch eine Vorschauversion des Skype Translator über den Windows Store heruntergeladen werden, die alle Funktionen der alten App enthält und zudem noch Video- und Sprachanrufe übersetzen kann.In Version 7 wurde das Design der Software überarbeitet. Ziel war es, Skype auf allen Plattformen einheitlich aussehen zu lassen. In Chats erscheinen Nachrichten nun als Sprech­blasen, außerdem werden die Profilbilder der Gesprächspartner angezeigt. Geteilte Fotos erscheinen direkt im Chatfenster, Dateien werden mit den entsprechenden Icons markiert.Bei Anrufen lässt sich das Fenster jetzt in eine Telefon- und Chat-Ansicht unterteilen, was den Austausch von Dateien während eines Ge­sprä­ches vereinfachen soll. Mit der alternativen Kompaktansicht nimmt Skype nun außerdem weniger Platz auf dem Desktop ein. Darüber hinaus wurde die neue Version für Touchscreens optimiert.Wer Skype beruflich nutzt, kann künftig auch Lync-Nutzer erreichen oder selbst von diesen angerufen werden.