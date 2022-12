Skype führt wieder einmal ein großes optisches Redesign durch

Einst war Skype das Nonplusultra bezüglich Internet-Kommunikation, heute spielt der Microsoft-Dienst allenfalls eine Nebenrolle. Vor einigen Jahren haben die Redmonder ein radikales Redesign durchgeführt, das hat aber alles nur verschlimmert. Nun probiert man es erneut.

Neues Skype-Design, neue bzw. alte Nutzer?

Skype Download

Der Voice-over-IP-Dienst feiert nächstes Jahr seinen 20. Geburtstag und man kann sicherlich sagen, dass Skype die Art, wie wir kommunizieren, verändert hat. Heute nutzt aber kaum noch jemand den Dienst, selbst das letzte Standbein - die Business-Variante - verlor zuletzt massiv Marktanteile an Zoom und Co.Microsoft will den Kommunikationsdienst aber nicht aufgeben und versucht sich an einem großen Relaunch der Oberfläche. Dessen offizielle Beschreibung klingt fast nach einer Drohung, denn auch beim letzten großen Neudesign wollte Microsoft in der mobilen Version eine verspieltere Optik umsetzen. Das ging aber gründlich daneben und hatte zur Folge, dass die Änderungen zurückgenommen werden mussten.Auch jetzt klingt die Microsoft-Beschreibung ähnlich: "Wir haben das Skype-Erlebnis neugestaltet, um es noch angenehmer und unterhaltsamer zu machen." Weiter heißt es im dazugehörigen Blogbeitrag: "Vom Laden beim Öffnen von Skype bis hin zu den ersten Schritten in der App haben wir das gesamte Produkterlebnis mit neuen Illustrationen, animierten Emoticons, neuen Leistungsverbesserungen sowie Fixes für Zuverlässigkeit und Bugs aktualisiert."Das Redmonder Unternehmen verspricht, dass sich die neue Erfahrung vertraut und gleichzeitig frisch und modern anfühlen soll. Im Vergleich bzw. Anschluss an die Veröffentlichung des Vorjahres wurden zudem zusätzliche Farben eingeführt.Auch funktionell hat sich einiges getan, so stehen mit der neuesten Version auch auf iOS und Android bessere Kontrollmöglichkeiten für Video-Anrufe zur Verfügung. Unter der Haube hat sich laut Microsoft ebenfalls einiges getan, man will sicherstellen, dass Video-Calls auch dann stabil laufen, wenn besonders viele Personen teilnehmen.Komplett neu ist indes ein neuer "Heute"-Tab, wo Microsoft personalisierte Artikel und Nachrichten aus der ganzen Welt integrieren, die man direkt in Skype lesen und weitergeben kann. Man kann hier annehmen, dass Microsoft hier schlichtweg sein MSN-Angebot integriert.