Xbox Game Pass: Microsoft kündigt neue Spiele für Februar an

Microsoft kündigt sieben Spiele an, die im Februar in den Xbox Game Pass aufgenommen werden. Passend zum Super Bowl dürfte Madden NFL 24 der interessanteste Kandidat für Konsolen- und PC-Spieler sein. Aber auch Resident Evil 3 und Train Sim World 4 sind mit dabei.

Football, Horror und Simulationen

Jetzt verfügbar - Anuchard (Cloud, Konsole und PC)

Jetzt verfügbar - Train Sim World 4 (Cloud, Konsole und PC)

8. Februar - Madden NFL 24 (Konsole und PC)

13. Februar - Resident Evil 3 (Cloud, Konsole und PC)

14. Februar - A Little To The Left (Cloud, Konsole und PC)

14. Februar - Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Konsole und PC)

15. Februar - PlateUp! (Cloud, Konsole und PC)

20. Februar - Return to Grace (Cloud, Konsole und PC)

DLCs, Updates, Perks und Abschiede

Nachdem die Redmonder in der zweiten Januar-Hälfte unter anderem Spiele wie Palworld und F1 23 in ihrer Gaming-Flatrate bereitgestellt haben, folgen ab sofort sieben weitere Titel, die bis einschließlich 20. Februar gestaffelt im Game Pass erscheinen werden. Gleichzeitig werden diverse Updates und DLCs sowie spezielle Perks für alle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten bestätigt.Madden NFL 24, Resident Evil 3 und Train Sim World 4 gehören zu den wahr­schein­lich bekanntesten Titeln, die in den nächsten Tagen ihren Weg in den Game Pass finden. Andererseits dürften auch alle diejenigen Spieler mit den Neu­auf­nah­men zufrieden sein, die sich nach einem ruhigen Abend mit Puz­zle­spie­len, Retro-Games oder Rollenspielen mit Fokus auf Erkundung sehnen.In seinem Blog-Post erinnert Microsoft Spieler noch einmal daran, dass MLB The Show 24 mittlerweile ebenfalls im Xbox Game Pass verfügbar ist und die elfte Season im Piratenabenteuer Sea of Thieves startet. Für Abonnenten des großen Ultimate-Pakets bietet man im Februar zudem diverse Boni, etwa Skins und Ingame-Gegenstände für die Spiele Mighty Doom, F1 23, Die Sims 4 und Smite.Im Vergleich zu den Vormonaten verlassen außerdem nur wenige Spiele den Xbox Game Pass. Zum 15. Februar müssen sich Spieler von Galactic Civilizations III (PC) und Opus: Echo of Starsong (Cloud, Konsole und PC) verabschieden.