Microsoft sperrt Xbox-Spieler wegen allzu "sexy" Baldur's Gate 3-Clips

Seit rund einem Monat ist Baldur's Gate 3 auf der Xbox verfügbar. Während nicht jugendfreie Inhalte beim Spielen kein Problem sind, berichten Nutzer über harte Strafen, die Microsoft für das Speichern und Hochladen von Clips ausspricht, die Nacktheit und Co. zeigen.

Larian

Content-Moderation mit der harten Keule

Entwickler schaltet sich ein

Baldur's Gate 3 ist ein Rollenspiel und erlaubt unter anderem auch sexuelle Begegnungen der Charaktere. Microsoft stört sich daran nicht, solange sich solche Szenen im Spiel ereignen, reagiert aber offenbar sehr empfindlich, wenn Xbox-Nutzer solche Momente speichern und teilen möchten. Oder auf andere Art formuliert: Die Content-Moderation erfolgt offenbar mit der harten Keule.Wie unter anderem betroffene Nutzer auf Reddit (via Neowin ) berichten, kann das Speichern und Hochladen nicht jugendfreier Inhalte aus Baldur's Gate 3 auf der Xbox dazu führen, dass Microsoft das entsprechende Konto für lange Zeit sperrt. Auf Reddit schildert ein Spieler, dass der Upload von drei Clips, die Charaktere nackt im Lager zeigen, zu einem Account-Bann von einem Jahr geführt habe.Auch Entwickler Larian ist mittlerweile auf die Berichte aufmerksam geworden und macht dem Unmut über die strenge Handhabung von Microsoft in einer offiziellen Mitteilung auf Twitter Luft."Wir haben die Berichte gesehen, dass einige Spieler gesperrt wurden oder anderweitig Probleme auf der Xbox hatten, nachdem sie Screenshots/Videos von ihren "Spielinhalten" hochgeladen hatten", so Michael Douse.Offenbar will man im direkten Kontakt mit Microsoft eine Lösung erreichen. Man sei "in Diskussionen mit den Xbox-Machern. "Wir gehen der Sache nach. Lästig und uncool", so der abschließende Kommentar des Entwicklers.