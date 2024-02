Xbox Series X|S & One: Februar 2024-Update steht bereit - Das ist neu

Microsoft startet ab sofort mit der Verteilung des Februar 2024-Updates für die Spielekonsolen Xbox Series X|S und Xbox One. Dabei verbessert man die Touch-Steuerung für Xbox Remote Play und stellt ein neues Tool zur Kalibrierung für Xbox Wireless Controller vor.

Touch-Controls und Tool gegen Drift-Probleme

Mit dem neuen Xbox-Update konzentriert sich Microsoft auf vier Kernthemen: Xbox Remote Play, Xbox Wireless Controller, Zugangsbeschränkung und den "Meine Spiele & Apps"-Bereich. Da die Redmonder seit geraumer Zeit nicht mehr zwischen Xbox Series X|S und Xbox One differenzieren, ist allerdings un­klar, ob die ältere Konsolengeneration mit allen neuen Funktionen beliefert wird.Nutzer der Xbox App auf iOS-, Android- und Windows-Geräten können via Xbox Remote Play jetzt auf benutzerdefinierte Touch-Control-Layouts zugreifen, sollte der Xbox-Controller einmal nicht zur Hand sein. Dabei integriert Microsoft die gleichen Layouts, die Spieler aus dem Xbox Cloud Gaming kennen. Mehr als 100 Spiele sollen die Touch-Steuerung bereits unterstützen.In der Xbox Zubehör-App ist ab sofort ein neues Selbstkalibrierungs-Tools zu finden, das dabei helfen soll, die Daumen­sticks für Xbox Wireless Controller neu zu konfigurieren.Kleinere Probleme mit den Sticks, etwa inkonsistente Reaktionen, sollen so behoben werden können, ohne dass der Support kontaktiert oder der Controller zur Reparatur eingeschickt werden muss. Vor der Nutzung muss die Firmware der Xbox-Controller al­ler­dings aktualisiert werden.Die Übersicht für sämt­li­che Games und Apps erhält zusätzliche Filter- und Sor­tie­rungs­mög­lich­kei­ten. Diese können jetzt nach Zugänglichkeit, unterstützten Sprachen und technischen Merkmalen gefiltert werden.Zu guter Letzt erhalten die Xbox Series X|S und Xbox One neue Optionen zur Zugangsbeschränkung. Dabei können Spieler beim Abmelden entscheiden, ob sie ihr Spielerprofil direkt löschen wollen. Microsoft sieht darin eine praktische Funktion für gemeinsam genutzte Konsolen in Einrichtungen wie Krankenhäusern. Die neue Option ist unter Einstellungen → System → Zugriffsbeschränkungen zu finden.