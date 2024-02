Xbox: Spiele auf Disks könnten bald aus dem Handel verschwinden

Es ist noch nicht lange her, da waren Downloads eine Art Nische, heute hat sich das komplett umgedreht, es werden nur noch wenige Datenträger verkauft. Und das wird womöglich ein Stück weit bald enden, denn offenbar sollen Xbox-Spiele bald aus ersten Läden verschwinden.

Wer eine aktuelle Xbox besitzt, aber keine gute Internetverbindung, der könnte demnächst Probleme bekommen. Denn wie VGC unter Berufung auf ein Gespräch im Podcast Games Industry Microcast von und mit GamesIndustry.biz-Chef Christopher Dring berichtet, könnte es künftig schwerer werden, im klassischen Handel Xbox-Spiele auf Datenträgern zu bekommen.Dring meint, dass er kurz vor Weihnachten von einem großen Publisher erfahren habe, dass in ganz Europa einige Händler Xbox-Spiele nicht mehr listen würden. Er erklärt auch, warum das so ist: "Die Xbox ist so eine digitale Konsole, die physischen Verkäufe der Spiele sind wirklich gering, und wenn du eine Konsole verkaufst, für die die meisten Leute nur Spiele herunterladen, bringt das dem Einzelhändler nicht wirklich viel."Weiter meint der Gaming-Branchenkenner, dass die Gewinnspannen bei Hardware oft ziemlich klein seien, weshalb sich der Aufwand kaum mehr lohnt, wenn kaum jemand noch Discs kauft. Dring beteuert aber, dass die Information aus sicherer Quelle stammt: "Ich konnte das nicht bestätigen, ich konnte nicht herausfinden, um welchen Händler es sich handelt, aber es war ein richtiger leitender europäischer Chef eines Publishers, der mir das gesagt hat."Die Aussagen sind allerdings durchaus etwas verwirrend: Denn es ist nicht ganz klar, ob Dring damit tatsächlich auch die Konsolen selbst meint oder nur die Spiele. Denn einige Medien nehmen die Zitate (zu?) wörtlich und interpretieren die Erwähnung von "Xbox" als ein mögliches Verschwinden der Konsolen selbst aus dem Handel - allerdings spricht Dring immerzu nur von den Spielen.Wir haben bei Dring via Twitter/X nachgefragt, was genau er gemeint hat, und werden den Artikel updaten, wenn bzw. sobald er darauf geantwortet hat.