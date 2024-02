Neue Xbox-Strategie: Weitere Spiele verlieren ihren "Exklusiv"-Status

Exklusive Spiele für die Xbox Series X|S scheinen bei Microsoft nicht länger im Mittelpunkt zu sehen. Nicht nur ältere Klassiker, auch neue AAA-Titel sollen zeitnah nach ihrem Release für die PlayStation 5 erscheinen - etwa Starfield und Indiana Jones.

Dass Microsoft durch den Zukauf von Entwicklern und Publishern wie Bethesda und Activision Blizzard eine Vielzahl neuer Titel exklusiv für die Xbox Series X|S anbieten könnte, wurde von der Xbox-Community gefeiert, von Konkurrenten wie Sony und Nintendo hingegen unter anderem sogar vor Gericht gefürchtet. Die Pläne der Redmonder scheinen allerdings in eine andere Richtung zu gehen."Unsere Mission ist es, unsere First-Party-Erlebnisse und unsere Abon­ne­ment­diens­te auf jeden Bildschirm zu bringen, der Spiele spielen kann", betonte das Unternehmen im letzten Jahr. Seit Wochen halten sich zudem die Gerüchte rund um Xbox-exklusiven Spiele, die in Kürze auf der PlayStation 5 (PS5) und Nintendo Switch erscheinen sollen - etwa Sea of Thieves und Hi-Fi Rush.Neben älteren Titeln könnten demnächst aber auch wichtige AAA-Spiele aus Microsofts Exklusivkatalog verschwinden. Wie XboxEra berichtet, plant man unter anderem die Veröffentlichung von Starfield für die PlayStation 5. Die im Laufe des Jahres erscheinende "Shattered Space"-Erweiterung für Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel soll die Weichen für den PS5-Launch stellen.Weiterhin will The Verge erfahren haben, dass Microsofts neuer Multiplattform-Ansatz auch mit Indiana Jones und der Große Kreis (engl. The Great Circle) auf die Probe gestellt werden soll. Das kürzlich angekündigte Action-Adventure von Bethesda soll nur für kurze Zeit exklusiv auf der Xbox Series X|S und dem PC zur Verfügung stehen, bevor wenige Monate später der PS5-Launch ansteht.Die mehr oder weniger neue Strategie dürfte sich vor allem für Aktionäre auszahlen, da (deutlich) mehr Geld in die Kassen der Redmonder gespült werden dürfte. Unter anderem durch den Zukauf von Activision Blizzard lag Microsofts Umsatz im Bereich Gaming im letzten Quartal bei über sieben Milliarden US-Dollar und damit höher als jener der Windows-Sparte.Wie die Xbox-Community reagiert und welche Verkaufsargumente am Endes des Tages für die Xbox Series X|S gegenüber der Sony PlayStation 5 übrig sind, bleibt abzuwarten. Noch punktet Microsoft hier etwa mit seinem Xbox Game Pass. Doch auch die Spiele-Flatrate würde man in Redmond gerne auch auf anderen Plattformen sehen.