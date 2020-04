Resident Evil 3 - Capcom zeigt den Launch-Trailer zum Remake

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ab sofort ist das Remake von Resident Evil 3 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Zum Start zeigt Capcom einen (recht kurzen) Launch-Trailer zum Spiel, das in der Neuauflage auch einen umfassenden Online-Modus erhält.Mit der Veröffentlichung von Resident Evil 3 setzt Capcom seine Reihe von technisch wie spielerisch überarbeiteten Neuauflagen der Horror-Reihe fort. So wie im originalen Resident Evil 3: Nemesis aus dem Jahr 1999 kehren Spieler als Jill Valentine nach Raccoon City zurück. Der plötzliche Beginn einer Zombie-Epidemie hat die Stadt ins Chaos gestürzt, außerdem macht die biologische Waffe "Nemesis" Jagd auf das ehemalige S.T.A.R.S.-Mitglied.Beim Kauf von Resident Evil 3 erhalten Spieler außerdem Zugang zum Multiplayer-Titel Resident Evil Resistance, in dem diese in einem 4-gegen-1-Modus ihr Können unter Beweis stellen müssen: Während vier Spieler zusammenarbeiten, hetzt ein weiterer Teilnehmer als "Mastermind" verschiedene Monster und Mutanten auf die Überlebenden.