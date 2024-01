Microsoft: Copilot-Taste kann von Herstellern frei platziert werden

Es hat sich längst herumgesprochen, dass Microsoft in jeder Hinsicht auf KI-Anwendungen und -Features setzt, diese werden mittlerweile unter dem Namen Copilot zusammengefasst. Dazu wird es demnächst auch eine dedizierte Hardware-Taste geben - das Wo ist aber frei wählbar.

Microsoft

Braucht man eine solche Taste?

Hersteller haben die Wahl

Zusammenfassung Microsoft setzt verstärkt auf KI-Features unter Copilot-Namen

Neue Hardware-Taste startet KI-Assistenten von Windows

Diskussionen über Notwendigkeit und Platzierung der Copilot-Taste

Position der Taste variiert je nach Tastaturhersteller

Copilot-Taste rechts der Leertaste, kann Strg ersetzen

Manche Tastaturen bieten Platz für Strg- und Copilot-Taste

EU-Nutzer aktuell von Copilot-Integration nicht betroffen

Vergangene Woche hat Microsoft bekannt gegeben, dass man nach vielen Jahren wieder eine neue Hardware-Taste einführt, konkret ist es eine, die auf Knopfdruck den KI-Assistenten von Windows startet. Über die Sinnhaftigkeit einer solchen Taste kann man natürlich streiten und so wurde auch diskutiert, ob man den Nutzern überhaupt den Copilot per Keyboard aufzwingen soll - vor allem dann, wenn dafür eine andere Taste weichen muss, die man vielleicht dringender benötigt.Bisher war allerdings nicht vollständig geklärt, wo denn die Copilot-Taste überhaupt hinsoll. Denn in den PR-Bildern von Microsoft war diese in der Regel irgendwo zwischen Space und den Pfeiltasten platziert. Manchmal ersetzte sie die Menütaste, in anderen Fällen nahm sie den Platz der rechten Strg-Taste ein - das alles hing und hängt auch von der Größe des jeweiligen Keyboards ab.Anders gesagt: So richtig klar war es bisher nicht, wo die Copilot-Taste eigentlich hinkommen soll. Dr. Windows hat nachgebohrt und von Microsoft mittlerweile auch eine Antwort erhalten: "Die Platzierung der Copilot-Taste variiert je nach Hersteller, aber im Allgemeinen befindet sie sich auf der rechten Seite der Leertaste gegenüber der Win-Taste. In einigen Fällen ersetzt die Taste die rechte Strg-Taste, auf einigen größeren Tastaturen haben sowohl die rechte Strg-Taste als auch die Copilot-Taste Platz und in anderen Fällen wird die Copilot-Taste mit der 'Menü'-Taste kombiniert (die Menütaste wird mit der Taste Fn + Copilot-Taste sekundär aufgerufen)."Dabei schreibt Microsoft den Herstellern die Taste auch nicht vor. Auch die Position ist nicht streng reglementiert, die doch ziemlich vorsichtige Formulierung des Statements schließt also auch eine komplett andere Platzierung nicht aus - also etwa an der Oberseite der Tastatur über den Funktionstasten. Nutzer in der EU sind von der Sache derzeit ohnehin nicht wirklich betroffen, da der Copilot hierzulande noch gar nicht offiziell bzw. als Teil von Windows verfügbar ist.