Verbrennungsgefahr: IKEA ruft USB-Ladegerät Åskstorm zurück

Das schwedische Möbelhaus IKEA startet einen Rückruf des Åskstorm USB-La­de­geräts mit 40 Watt und informiert Kunden über ein erhöhtes Risiko. Aufgrund von möglichen Kabelbeschädigungen kann es zu Ver­bren­nungen und Stromschlägen kommen.

Rückruf: Schäden am Kabel bergen Gefahren

Zusammenfassung IKEA ruft Åskstorm USB-Ladegerät 40W zurück

Kunden sollen Nutzung einstellen und Rückerstattung erhalten

Produkt kann Verbrennungen und Stromschläge verursachen

Rückgabe ohne Kaufbeleg in Filialen oder per Versand möglich

Modellnummer ICPSW5-40-1 zur Identifizierung checken

Zwei USB-A und ein USB-C-Anschluss betroffen

IKEA-Kunden, die sich das Åskstorm USB-La­de­gerät 40W in Dunkelgrau (Artikelnummer 50461193) zugelegt haben, werden dazu aufgefordert, das Produkt nicht länger zu benutzen. Man bietet Käufern die Rückerstattung des vollen Kaufpreises an, wahlweise bei Abgabe in einer IKEA-Filiale (auch ohne Kaufbeleg) oder per Rückversand.Das Unternehmen sagt: "Für IKEA steht Sicherheit an oberster Stelle. Deshalb rufen wir das Åskstorm USB-Ladegerät 40W dunkelgrau zurück, da das Kabel durch Wickeln um das Ladegerät oder wiederholtes Vor- und Zurückbiegen über einen längeren Nutzungszeitraum hinweg beschädigt werden kann. Das beschädigte Kabel kann Verbrennungen oder Stromschläge verursachen."Zur Identifizierung des betroffenen Åskstorm USB-La­de­geräts kann die Modellnummer auf der Rückseite des Geräts überprüft werden. Der Rückruf umfasst alle Produkte mit der Nummer. Es handelt sich um das Modell mit zwei USB-A- und einem USB-C-Anschluss sowie 40 Watt Aus­gangs­leis­tung. Das kompaktere Åskstorm-Ladegerät mit 23 Watt ist nicht betroffen.Neben dem Åskstorm USB-La­de­gerät 40W informiert IKEA auf seiner Hilfeseite über den Produktrückruf des Lettan-Spiegels. Käufer der Spiegel mit dem Datumsstempel 2105 (JJWW) oder älter bzw. mit der Lieferantennummer 21944 und Datumsstempel 2325 (JJWW) oder älter sollen bereits seit Januar 2023 mit IKEA in Kontakt treten, um brechende Wandbeschläge auszutauschen.