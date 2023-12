Happiger Preis: Apple startet teures USB-C-Upgrade für AirPods Pro

Das im September vorgestellte USB-C-Ladecase für Apples leicht über­arbeitete AirPods Pro der zweiten Generation ist nun auch als Upgrade für "ältere" Kopfhörer erhältlich. Den nachträglichen Wechsel von Light­ning auf USB-C lässt sich der Hersteller fürstlich bezahlen.

Mark Zu / Unsplashed

Preisintensives USB-C-Upgrade

USB-C-Etui nur kompatibel mit AirPods Pro 2?

Zusammenfassung USB-C-Ladecase für AirPods Pro 2 einzeln erhältlich

Wechsel von Lightning auf USB-C kostet 109 Euro

Preis des Ladecases entspricht 39 Prozent des Komplettpreises

Ladecase der 1. und 2. Gen kostet 89 Euro

Neues Case nur für AirPods Pro 2. Gen angegeben

Golem: Nutzung mit AirPods Pro 1 mit Einschränkungen möglich

Besitzer der AirPods Pro (2. Generation), die sich Apples In-Ear-Kopfhörer bereits im letzten Jahr zugelegt haben, müssen nun nicht mehr das komplette Produkt ersetzen, wenn sie an einem Wechsel vom Lightning- auf das neue USB-C-Ladecase interessiert sind. Der Hersteller aus dem kalifornischen Cupertino verkauft sein MagSafe-kompatibles Etui nun auch einzeln.Während die neuesten AirPods Pro 2 aktuell für 279 Euro im Apple Store gelistet werden, fallen für das USB-C-Ladecase im Einzelkauf 109 Euro an. Ein ver­gleichs­wei­se hoher Preis für den Wechsel auf einen zeitgemäßen Anschluss. Etwa 39 Prozent des Komplettkaufpreises der neuesten Apple-Kopfhörer würden auf das Ladeetui entfallen.Dass sich Apple gerade beim Zubehör bzw. Ersatzteilen fürstlich bezahlen lässt, zeigt auch der Blick auf das klassische Ladecase für die AirPods der ersten und zweiten Generation. Hier werden 89 Euro fällig und damit beinahe 60 Prozent des Komplettpreises, der für die AirPods 2 derzeit 149 Euro (UVP) beträgt. Das Upgrade hier liegt allerdings nicht bei USB-C, sondern beim "kabellosen" Laden In den Produktinformationen zum neuen USB-C-Ladecase gibt Apple an, dass eine Kompatibilität lediglich mit den AirPods Pro der zweiten Generation gegeben ist - unabhängig von der Revision (2022 oder 2023). Theoretisch wird somit die Funktionalität in Verbindung mit der ersten Generation ausgeschlossen.Wie Golem berichtet, scheint die Nutzung des USB-C-Ladecase für Besitzer der AirPods Pro aus dem Jahr 2019 dennoch mit Einschränkungen möglich zu sein. Die ANC-Kopfhörer werden problemlos aufgeladen, auch wenn der Ladestand des Etuis in­fol­ge­des­sen falsch dargestellt wird. Probleme wurden zudem bei der Konfiguration und beim Koppeln mit dem iPhone festgestellt.