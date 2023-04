Alleskönner im Test: Ugreen USB-C 9-in-1 Docking-Station

Bei der Ugreen USB-C-Docking-Station handelt es sich um eine 9-in-1-Lösung für Apple- oder Windows-Geräte. Die Docking-Station wird über einen USB-C-Port mit dem Computer verbunden. Zur Verbindung mit dem PC liegt ein USB-C- auf USB-A-Kabel bei. Neben dem Host-Anschluss befindet sich ein 100 Watt Power-Delivery-Port. Über jenen können Endgeräte geladen werden. Über einen Button auf der Front kann die Docking-Station ein- und ausgeschaltet werden. Frontal sind zwei USB-A 3.2 Gen2-Ports sowie ein USB-C Gen 3.2-Anschluss mit einer Leistung von jeweils 10 Gbit/s verbaut worden. Rückseitig befindet sich eine Ethernet-Buchse. Seitlich sind jeweils Lüftungsschlitze ausgespart worden. Das Gehäuse der Ugreen Docking-Station besteht aus Aluminium. Auf der Unterseite ermöglichen zwei rutschfeste Streifen einen festen Stand.Im Lieferumfang der Ugreen USB-C-Docking-Station ist kein Netzteil enthalten. Hierfür kann ein beliebiges 100 Watt-Netzteil verwendet werden. Unser Kollege Timm Mohn verwendet hierfür ein Ugreen Nexode 100 Watt USB-C-Netzteil . Um ein MacBook zu laden, muss ein USB-C-Kabel zur Datenverbindung mit dem Notebook und ein Stromkabel verwendet werden. Über die zwei HDMI-Ports sowie die zwei Display-Port-Anschlüsse können in Verbindung mit der Software " DisplayLink " Bildsignale auf Bildschirmen ausgegeben und die jeweilige Desktop-Darstellung erweitert werden. Hierbei ist eine Auflösung von 4k bei 60 Hz möglich.Die Docking-Station ist mit MacBooks bis zum Mojave-Betriebssystem kompatibel. Ugreen weist explizit darauf hin, dass das Gadget auch mit den M1-Prozessoren von Apple verwendet werden kann. Wie andere Hersteller zeigen, ist das nicht immer der Fall . Moderne MacBooks verfügen zwar über einen HDMI-Port, über diesen lässt sich aber in der Regel keine Multi-Bildschirmlösung realisieren. Benötigt man mehr als ein Ausgabegerät, kann die Ugreen USB-C-Docking-Station die Lösung darstellen. Gleichzeitig gilt zu beachten, dass nur zwei der HDMI- und Display-Port-Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden können. Windows-Geräte werden ab Windows 7 und neuer unterstützt.In der Praxis erweist sich die Ugreen USB-C-Docking-Station als zuverlässiges Arbeitstool. Auch wenn viele Ports verwendet werden, wird die Docking-Station nicht zu heiß. In den vergangenen Wochen hat sich kein Port ausgeschaltet, während Daten übertragen oder ein Audio-Interface angeschlossen und verwendet wurde. Ugreen setzt auf ein doppeltes Belüftungssystem, um dauerhaft das volle Potenzial der Docking-Station nutzen zu können. Die Ugreen USB-C-Docking-Station ist für 199,99 Euro auf Amazon verfügbar . Tagesaktuell lässt sich auf der Artikelseite ein 30-Euro-Gutschein aktivieren. Mit jenem reduziert sich der Preis der Docking-Station auf 169,99 Euro. Wird bspw. ein SD-Karten- oder microSD-Karten-Slot benötigt, lohnt sich ggf. die hauseigene Alternative, die Ugreen USB-C-Docking-Station 12-in-1