Die britische Wettbewerbsbehörde hat Microsoft im vergangenen Jahr das Leben schwer gemacht, denn man hat dem Redmonder Konzern die Übernahme von Activision Blizzard zunächst untersagt. Auch der Tonfall von Microsoft wurde lauter. Doch das ist nun vorbei.

Monatelange Genehmigungsschlacht in Großbritannien

"Hart und fair"

Zusammenfassung Britische Behörde CMA blockierte Microsofts Übernahme

Microsoft musste Zugeständnisse im Cloud-Gaming machen

Verkauf von Cloud-Geschäftsteilen an Ubisoft in UK

Microsoft-President Smith lobt CMA als "hart und fair"

Früherer Ton war kritischer gegenüber CMA-Entscheidung

Smith ändert Rhetorik und zeigt Lernbereitschaft

CMA bewirkte Änderungen bei Activision Blizzard-Deal

Die Competition and Markets Authority (CMA) hat die Übernahme von Activision Blizzard zunächst blockiert und später die Übernahme doch noch genehmigt, und zwar nachdem Microsoft sich zu Zugeständnissen hinsichtlich des Cloud-Gaming-Geschäfts bereit erklärt hat - konkret wurde dieses in Großbritannien an Ubisoft verkauft.Nun aber kommen von Microsoft versöhnliche Töne, zuvor gab es hingegen u. a. Drohungen, sich aus dem Vereinigten Königreich komplett zurückzuziehen. Microsoft-President Brad Smith wurde nun in einem Interview mit BBC-Sendung Radio 4 Today darauf angesprochen und meinte dort, dass die Regulierungsbehörde "hart und fair" agiert habe.Das klingt fundamental anders, als es zum Höhepunkt der kartellrechtlichen Auseinandersetzung der Fall war. Denn damals meinte Smith, dass das Vertrauen in Großbritannien "schwer erschüttert" sei, weil die CMA den Deal blockierte und meinte auch, dass das "Nein" den "dunkelsten Tag" Microsoft in Großbritannien beschreibe.Doch inzwischen klingt das ziemlich anders: "Ich habe auf jeden Fall persönlich viel gelernt. Ich würde nicht unbedingt von allen Bedenken abrücken, die ich in meinem Gespräch im April geäußert habe, aber ich würde vielleicht etwas andere Worte wählen, um meinen Standpunkt zu vertreten", so Smith."Die CMA hat einen strengen Maßstab angelegt, und das respektiere ich. Meiner Meinung nach war sie hart und fair", so Smith weiter. "Sie hat Microsoft dazu gedrängt, die von uns vorgeschlagene Übernahme von Activision Blizzard zu ändern und bestimmte Sachen auszugliedern, über die die CMA in Bezug auf Cloud-Gaming besorgt war."