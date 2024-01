Kopf-an-Kopf-Rennen: Microsoft zieht kurzzeitig an Apple vorbei

Es hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet und gestern pas­sierte es: Zumindest für einen Moment hatte Microsoft den Kon­kur­ren­ten Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Für die Entwicklung gibt es offensichtliche Ursachen.

Apple hielt nun bereits seit geraumer Zeit den Spitzenplatz beim Börsenwert. Microsoft war allerdings nie weit entfernt. Und wirkliche Konkurrenz von weiteren Unternehmen gibt es seit einiger Zeit schon nicht mehr.Nun startete die Apple-Aktie allerdings relativ bescheiden ins neue Jahr. Das lag vor allem daran, dass die Nachfrage nach neuen iPhones - dem wichtigsten Produkt des Konzerns - nicht mehr so stark war, wie es die Anleger gerne hätten. Microsoft hingegen profitiert weiterhin vom enormen Boom rund um die KI-Technologien. Hier spielen die Redmonder durch die Kooperation mit OpenAI eine herausragende Rolle.Gestern kletterte der Kurs der Microsoft-Aktie gegenüber dem Schlusskurs des Vortages teils um rund 2 Prozent. Infolgedessen stieg die Marktkapitalisierung auf bis zu 2,903 Billionen Dollar. Allerdings hielt die Entwicklung nicht bis zum Ende des Handelstages an der Wall Street an und Microsoft kam zum Schluss nur auf ein Plus von 0,5 Prozent, was einen Gesamtwert von 2,859 Billionen Dollar bedeutete.Apples Wertpapiere sanken hingegen im Laufe des Tages langsam um 0,3 Prozent ab und kamen am Ende zusammengerechnet auf 2,886 Billionen Dollar. Somit liefern sich die beiden Konzerne ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Microsoft schaffte es dabei, sich kurz an Apple vorbeizuschieben, konnte die Position aber bis jetzt nicht halten.Allerdings kann man durchaus davon ausgehen, dass sich das bereits in den kommenden Tagen ändern wird. Immerhin liegt die Initiative aktuell klar bei den Redmondern. Denn während die neuen generativen KI-Systeme für ordentlich Wirbel sorgen, muss Apple ausgerechnet in diesem Bereich weitgehend passen und hat auch bei seinen Kernprodukten einige Schwierigkeiten, die sich negativ aufs Geschäft auswirken könnten.