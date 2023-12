Es ist ein Skandal, den die Autowelt in dieser Form wohl noch nie erlebt hat und stellt auch das "Dieselgate" in den Schatten: Denn die Toyota-Tochter Daihatsu musste zugeben, dass man mehr als drei Jahrzehnte lang Sicherheitstests - bei 64 Modellen - gefälscht hat.

Gefälschte Crashtests und mehr

Arbeit ruht bis auf Weiteres

Zusammenfassung Daihatsu fälschte über 30 Jahre Sicherheitstests

Toyota-Tochter übertrifft "Dieselgate" Skandal

64 Modelle mit gefälschten Crashtests betroffen

Unregelmäßigkeiten bei Airbags und Türen

Auch Toyota, Mazda, Subaru als Auftraggeber betroffen

Daihatsu stoppt Produktion in vier Fabriken

9000 Mitarbeiter von Produktionsstopp betroffen

2015 erschütterte der Dieselskandal die Autowelt und auch wenn die Schummeleien mehrerer Hersteller - allen voran Volkswagen - bei Grenzwerten für Autoabgase völlig inakzeptabel waren, so gefährdeten sie zumindest nicht das Leben der Insassen - zumindest nicht direkt. Daihatsu hingegen hat in Sachen Täuschung und Gefährdung gleich mehrere Stufen übersprungen, denn eine Manipulation wie die nun bekannt gewordene, hat die Welt wohl noch nie erlebt.Denn wie CNN unter Berufung auf Mitteilungen von Daihatsu sowie Konzernmutter Toyota berichtet, hat der für seine Kleinwagen bekannte Hersteller zugeben müssen, dass eine unabhängige Kommission massive Verstöße festgestellt hat. Toyota dazu: "Wir sind uns bewusst, wie schwerwiegend die Tatsache ist, dass Daihatsus Vernachlässigung des Zertifizierungsprozesses die Grundlagen des Unternehmens als Automobilhersteller erschüttert hat."Daihatsu hat "Unregelmäßigkeiten" in insgesamt 64 Fahrzeugmodellen und in 174 Fällen zugeben müssen bzw. wurden diese durch eine Kommission festgestellt. Konkret geht es dabei u. a. um die Manipulation von Crashtests und das Vertuschen von Problemen beim Auslösen von Airbags sowie mit Türen, die sich nach einem Unfall schwerer öffnen lassen.Betroffen waren dabei nicht nur Modelle, die unter der eigenen Marke Daihatsu verkauft wurden, sondern auch Auftragsfertigungen für Toyota, Mazda und Subaru. Daihatsu hat als Konsequenz in allen seinen vier japanischen Fabriken die Arbeit eingestellt. Dieser Shutdown soll bis zumindest Ende Januar 2024 dauern, betroffen sind rund 9000 Mitarbeiter.