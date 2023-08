Computerausfall legt gesamte Auto-Produktion bei Toyota in Japan lahm

Der japanische Autokonzern Toyota musste nach einem Ausfall von bestimmten Computersystemen heute erneut die gesamte Produktion seiner Werke in Japan stoppen. Erst morgen früh sollen die Bänder wieder anlaufen, während Toyota weiter nach Ursachen forscht.

Dieses Mal soll es nicht an Hackern gelegen haben

Bei Toyota gab es jüngst erneut massive Probleme mit dem Ausfall von Computern, die zu einem kompletten Produktionsstillstand an allen 14 von dem Unternehmen in Japan betriebenen Werken führten. Zunächst konnte die Produktion in 12 Werken mit insgesamt 25 Produktionslinien am Dienstagmorgen nicht anlaufen, bevor sie dann auch an zwei weiteren Standorten zum Erliegen kam.Die Gründe für den kompletten Ausfall der Produktion sollen in Problemen mit Systemen liegen, die für die Bestellung von Teilen für den Bau der Fahrzeuge verwendet werden. Details zu den Ursachen nannte Toyota bis jetzt nicht, man geht aber davon aus, dass das Unternehmen nicht wie im März 2023 zum Opfer einer Cyber-Attacke geworden ist. Damals wurde ein wichtiger Zulieferer angegriffen, wodurch die Fertigung schon einmal komplett lahmgelegt wurde.Auch dieses Mal sind wieder Systeme ausgefallen, die für die Teilelogistik verwendet werden. Laut einem Bericht des japanischen Wirtschaftsdienst Nikkei Asia wurden durch den Ausfall der Computer gestern in Japan praktisch keine Autos der Marken Toyota und Lexus gefertigt. Auch ein Werk der Tochterfirma Daihatsu, das Toyota-Fahrzeuge baut, war von dem Ausfall betroffen.Nach Angaben von Toyota will man schon morgen wieder mit der Produktion beginnen, wobei zunächst zwölf Werke direkt wieder in Betrieb gehen, bevor dann ab der Mittagszeit auch die beiden verbleibenden Produktionsstätten ihre Arbeit wieder aufnehmen sollen. Toyota ist nach Absatzzahlen der größte, nach Umsatz der zweitgrößte Autohersteller der Welt und betreibt insgesamt 67 Fertigungsstandorte in vielen verschiedenen Ländern.