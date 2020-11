Malwarebytes Download - Schutz vor Schadsoftware

Malwarebytes Premium Download

Vierfacher Schutz

Effektiver Echtzeitscanner

Malwarebytes Premium aktivieren

Malwarebytes kostenlose Funktionen

Der Download von Malwarebytes installiert einen starken Schutz vor Schadprogrammen wie Viren oder Ransomware und wehrt selbst die neuesten Bedrohungen ab.Hierzu kombiniert Malwarebytes 4.2.3 verschiedene Technologien, um Windows 10 selbst vor neuesten Bedrohungen effektiv abzuschirmen.Malwarebytes unterstützt sämtiche Versionen von Windows ab Windows XP (Win XP: nur 32-Bit. Alle anderen: 32-Bit/64-Bit). Während der Installation werden Sie aufgefordert anzugeben, ob Sie die Software auf einem "Personal Com­pu­ter" oder einem "Arbeitsplatz-Computer" in­stal­lie­ren möchten.Im Anschluss ist der PC umfassend vor digitalen Gefahren geschützt. Ein vorhandener Viren­scanner kann auch parallel weiterbetrieben werden.Die Schutzfunktion von Malwarebytes basiert auf vier Ebenen, die gegen Malware, Exploits, gefälschte oder schädliche Internetseiten sowie Ransomware schützen. Da hierbei eine signaturlose Technologie zum Einsatz kommt, werden auch neue Bedrohungen erkannt, die noch in keiner Datenbank erfasst sind. Der Ransomware-Schutz verhindert proaktiv die Verschlüsselung Ihrer Daten, sodass Sie nicht auf nachträgliche Wiederherstellungs­mög­lich­kei­ten angewiesen sind.Ein Echtzeitschutz überwacht Ihr System fortlaufend im Hintergrund und stellt sicher, dass keine Schadprogramme Ihren PC infizieren. Der Scanner arbeitet ressourcenschonend und sorgt so für keinen spürbaren Performanceverlust. Wird eine Bedrohung gefunden, ver­schiebt Malwarebytes diese zunächst in einen Quarantänebereich, von wo aus sie keinen Schaden mehr anrichten kann. Erst wenn Sie die Datei dort löschen, wird sie endgültig von Ihrem Computer entfernt.Die übersichtliche Benutzeroberfläche gibt Ihnen einen Überblick über die aktivierten Schutzmodule, den Status des letzten Scans sowie einen Verlauf der überprüften Dateien. Sie können außerdem jederzeit einen manuellen Check Ihres Systems durchführen, wobei neben einem umfassenden Bedrohungs-Scans auch das gezielte Überprüfen bestimmter Systembereiche möglich ist. Außerdem können Sie die Scans zu einem beliebigen Zeitpunkt planen.Sie dürfen Malwarebytes insgesamt 14 Tage lang kostenlos testen. Danach funktioniert die Software zwar weiterhin, Sie können dann jedoch nicht mehr auf alle Funktionen zu­grei­fen. Dies betrifft den Echtzeit-Scanner, das Abschirmen von Systemprozessen und Pro­gram­men gegen Exploits und den Ransomware-Schutz.Die manuelle Suche nach Schadprogrammen sowie das Entfernen von Rootkits ist jedoch auch danach noch zeitlich uneingeschränkt möglich. Möchten Sie Malwarebytes im vollen Umfang weiterverwenden, können Sie wahl­wei­se ein Abonnement für ein oder zwei Jahre abschließen.