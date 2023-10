Lunar Cruiser: Toyota baut einen Scifi-Geländewagen für Mond und Erde

Toyota entwickelt aktuell einen futuristisch anmutenden Geländewagen, der schon in wenigen Jahren auf der Mondoberfläche fahren soll. Das besondere: In modifizierter Form soll der "Lunar Cruiser" auch auf der Erde zum Einsatz kommen - in Krisengebieten.

Ein Geländewagen für wirklich raues Terrain

Erst Mond, dann Erde

Zusammenfassung Toyota baut "Lunar Cruiser" für Mondfahrten

Zusammenarbeit mit japanischer Weltraumagentur, Ziel: 2029

Hochtechnologisches Fahrzeug, Platz für zwei Personen

Automatisierte Navigation, manuelle Steuerung in Notfällen

Elektroantrieb mit Wasserstoff-Brennstoffzelle, 10.000 km Reichweite

Solarmodul für nachhaltigen Betrieb

Technologien für extreme Situationen auf der Erde nutzbar

Der Mond hat in den letzten Jahren wieder deutlich an Anziehungskraft gewonnen, wenn es um die Pläne der Weltraumagenturen der Welt geht. Die japanische Weltraumagentur nimmt jetzt zusammen mit Toyota ordentlich Geld in die Hand, um ein fortschrittliches Mondfahrzeug zu entwickeln. Das ehrgeizige Ziel: 2029 soll der " Lunar Cruiser " fertig für die Reise zum Mond sein.Wie der Autohersteller schreibt, sie der Cruiser das "wahrscheinlich teuerste und technologisch fortschrittlichste" Fahrzeug seiner Art. Der hohe Preis ist unter anderem auch dem großen Aufbau geschuldet. Bei Maßen von 6,0 m Länge, 5,2 m Breite und 3,8 m Höhe entspricht der Geländewagen "in etwa der Größe von zwei nebeneinander geparkten Kleinbussen." Der unter Druck stehende Wohnbereich von 13 Kubikmetern soll bis zu zwei Personen Platz bieten.Im Lunar Cruiser sollen die meisten Navigationsaufgaben automatisch erledigt werden. Astronauten sollen so nur in gefährlichem Terrain oder in schwierigen Situationen manuell das Steuer übernehmen müssen.Besonders groß sind Toyotas Ambitionen im Hinblick auf Antrieb und Reichweite. Dank elektrischem Antrieb mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle als Energiequelle will man bis zu 10.000 Kilometer Reichweite ermöglichen. Dazu kommt ein Solarmodul, mit dem ein nachhaltiger Betrieb mit minimaler Versorgung von der Erde möglich werden soll.Zu guter Letzt soll die Entwicklungen der Technologien für die rauen Bedingungen auf dem Mond direkt in Fahrzeugmodelle einfließen, die auf der Erde in extremen Situationen zum Einsatz kommen könnten. "Eine mögliche Anwendung könnte die ferngesteuerte und automatisierte Erkundung von Katastrophengebieten oder der Transport von Gütern in Gefahrenzonen sein", so Toyota.