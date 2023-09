Toyota-Fabriken standen zwei Tage still - weil die Festplatten voll waren

An Cyberangriffe haben wir uns längst gewöhnt, es kommt immer wieder vor, dass Kriminelle versuchen, ganze Unternehmen und Institutionen zu erpressen. Das war zunächst auch die Vermutung bei Toyota - doch der Grund für das Ruhen der Bänder war banaler.

Toyota-Server standen still

Wartung war schuld

Anfang vergangener Woche standen bei Toyota 14 Fabriken und damit insgesamt 28 Montagelinien komplett still, rund zwei Tage lang musste die japanische Fertigung des im Hinblick auf Produktionszahlen weltgrößten Autobauers stillstehen. Reflexartig konnte und musste man hier einen Cyberangriff vermuten, doch wie mittlerweile feststeht war der Grund ziemlich banal: volle Festplatten.Denn die Produktion bei Toyota musste angehalten werden, weil "mehrere Server, die Teilebestellungen verarbeiten", nicht mehr verfügbar waren. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, war bereits recht früh klar, dass diese Computerprobleme hausgemacht waren, der japanische Autobauer konnte die genaue Ursache aber dennoch nicht sofort aufspüren.Nun liegt das Ergebnis vor und man kann feststellen, dass der Ausfall vermutlich vermeidbar gewesen wäre: "Während des Wartungsvorgangs wurden Daten, die sich in der Datenbank angesammelt hatten, gelöscht und organisiert, und es trat ein Fehler aufgrund von unzureichendem Speicherplatz auf, sodass das System angehalten wurde. Da diese Server auf demselben System liefen, trat ein ähnlicher Fehler bei der Backup-Funktion auf, und eine Umschaltung konnte nicht vorgenommen werden", schreibt Toyota dazu.Als Konsequenz will das Unternehmen sein Wartungsprozedere überarbeiten. Der Grund, warum sich Toyota beeilt hat, darauf zu verweisen, dass es hier zu keiner externen Attacke gekommen ist, war, dass es diese bereits in der Vergangenheit gegeben hatte. Anfang 2022 musste Toyota die Produktion bei denselben Fabriken stoppen, weil ein Zulieferer gehackt wurde. Auch in den Jahren davor gab es mehrere, zum Teil schwerwiegende Sicherheitsvorfälle.