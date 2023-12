Microsoft: Copilot ist der neue Start-Button - aber nicht wörtlich nehmen

Microsoft setzt schon länger auf KI-Lösungen , diese werden im Wesent­lichen als Copilot zusammengefasst. Satya Nadella trommelt hier natürlich besonders laut und spricht sogar davon, dass der Copilot der neue Start-Button ist. Doch das sollte man nicht zu eng sehen.

Bereits Ende Oktober ließ Microsoft-Chef Satya Nadella in einem Interview aufhorchen. Denn der CEO meinte, dass der Copilot "wie der neue Start-Button" sei. Das ließ zwar diverse Interpretationen zu, eine davon war aber die wörtliche: Denn angesichts der intensiven Bemühungen von Microsoft ist es durchaus vorstellbar, dass man das KI-Helferlein irgendwann einmal tatsächlich zentral und anstatt von Start platzieren könnte.Der Redmonder Konzern spricht zwar nach wie vor davon, dass der Copilot eine zentrale Nutzererfahrung der Zukunft sein wird, man reduziert aber die Vergleiche in Richtung Start-Button. Denn im Zuge der Vorstellung neuer und auf KI-Anwendungen fokussierter AMD-Chips wiederholte Microsofts Corporate Vice President Pavan Davuluri die Aussagen seines Chefs, entschärfte sie aber zugleich."Für uns bei Microsoft und das Ökosystem ist unser wichtigstes Erlebnis der Copilot. Ähnlich wie der Start-Button das Tor zu Windows ist, stellt der Copilot für uns den Einstiegspunkt in die Welt der KI auf dem PC dar", sagte Davuluri auf dem AMD-Event (via Neowin ).Das ist eine feine, aber doch bedeutende Trennung der beiden Anwendungsfälle, denn diese Aussage lässt keinen Zweifel zu, dass man KI-Features vom grundsätzlichen Windows-Erlebnis trennen wird.Wirklich überraschend ist das nicht, denn Microsoft hat bereits einmal den Fehler begangen, das klassische Start-Interface, also Button und Menü, neu erfinden zu wollen. Das Ergebnis war Windows 8 und das war zweifellos ein alles andere als erfolgreiches Kapitel des Redmonder Konzerns bzw. des Microsoft-Betriebssystems.