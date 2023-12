Vodafone: Kabel-Kunden sind datenhungriger als DSL-Nutzer

Festnetz-Kunden von Vodafone verbrauchten in diesem Jahr fast 40 Milliarden Gigabyte. Dabei sollen Nutzer von Kabel-Internetanschlüssen deutlich datenhungriger sein als jene mit DSL. Vor allem Streaming- und Gaming-Angebote sorgen für einen Anstieg in 2023.

50 Prozent mehr Datenverbrauch im Kabel-Netz

Stabilere Leitungen und Streaming-Events

Vodafone Kabel-Internet-Tarife Ab 9,99 Euro und bis zu 120 Euro Bonus

Zum Angebot

Zusammenfassung Vodafone Festnetzkunden nutzen 39,7 Mrd. GB in 2023

Kabel-Internetnutzer verbrauchen mehr Daten als DSL-Kunden

Durchschnittlicher Datenverbrauch bei Kabel liegt bei 412 GB/Monat

1,75 Mio Kunden mit Gigabit-Kabeltarif bei Vodafone

Höchste Datenlast am 3. Oktober mit 11 Terabit/s

Streaming von Fußball und Events treibt Datenverbrauch

Gestiegene Homeoffice-Tätigkeit erhöht Festnetzdatenverkehr

Der Netzbetreiber Vodafone blickt auf das Jahr 2023 zurück und gewährt dabei einen Einblick in seine Statistiken. Im eigenen Kabel-Glasfasernetz soll das Datenvolumen in diesem Jahr um rund 12 Prozent auf 39,7 Exabyte (39,7 Milliarden Gigabyte) angestiegen sein.Im Schnitt lag der Datenverbrauch bei Kunden mit Kabel-Internetanschluss bei 412 GB pro Monat. Ein deutliches Plus gegenüber der Durchschnittsnutzung von 364 GB aus dem Vorjahr. Laut Netzbetreiber zudem ein rund 50 Prozent höherer Verbrauch als an DSL-Anschlüssen , die monatlich circa 268 GB nutzen.Als Grund sieht Vodafone die Datenaffinität seiner Kabel-Kunden und die mit der DOCSIS 3.1-Technologie gewonnene Stabilität der Leitungen. Etwa 1,75 Millionen Kunden versorgt der Netzbetreiber aktuell mit einem Gigabit-Kabeltarif. Am 3. Oktober 2023 sorgten unter anderem diese mit 11 Terabit pro Sekunde für die diesjährige Datenlastspitze.Ausschlaggebend dafür war das UEFA Champions League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Kopenhagen, das auf Amazon Prime Video übertragen wurde. Ebenso zählt Vodafone Großereignisse wie Apple-Keynotes und Fortnite Streaming-Events sowie die gestiegene GigaTV- bzw. Video-on-Demand-Nutzung als Gründe auf."Das Streaming-Angebot wächst, die Qualität im Festnetz steigt und viele Men­schen arbeiten mit zahlreichen Videokonferenzen weiter aus dem Home­office. Unser Kabelnetz überträgt große Datenmengen heute deutlich stabiler und in höherer Qualität als noch während der Corona-Pandemie. Das alles sind Gründe dafür, dass 2023 in Summe deutlich mehr Daten durch unser Festnetz rauschten als in den Vorjahren", so Vodafone Deutschland CEO Philippe Rogge.