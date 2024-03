10 GB gratis: Vodafone startet Datengeschenk für Prepaid-Kunden

Vodafone Callya-Kunden erhalten jetzt 10 GB Datenvolumen kostenlos. Anlässlich des kalendarischen Frühlingsanfangs wird das neue Daten­geschenk über die "MeinVodafone"-App bereitgestellt. Vorerst profitieren allerdings nur Bestandskunden mit aktiven Prepaid-Tarifen.

Frühlingsgeschenk für Bestandskunden

Die Vodafone Callya Prepaid-Tarife

Vodafone Callya-Tarife SIM-Karte ohne Vertrag inkl. 5G

Zum Angebot

Zusammenfassung Vodafone schenkt Callya-Kunden 10 GB Daten

Frühlingsaktion über "MeinVodafone"-App

Nur für aktive Prepaid-Bestandskunden

Gültigkeit für verschiedene Callya-Tarife

Aktivierung notwendig, 28 Tage Nutzungszeit

Unklarheit über Angebot für Neukunden

Sechs Prepaid-Tarife bei Vodafone verfügbar

Laut Vodafone werden alle Kunden in den Callya-Tarifen Start S, Start, Allnet-Flat XS, S, M, L, XL, Digital sowie Nutzer des Jahrestarifs begünstigt, solange diese zum heutigen Stichtag (19.03.) über einen bereits bezahlten Prepaid-Tarif verfügen. Aktiviert werden kann das Datengeschenk in der "MeinVodafone"-App unter Apple iOS und Google Android Nach Inanspruchnahme des 10-GB-Datenvolumens muss dieses innerhalb von 28 Tagen verbraucht werden, bevor es verfällt. Im Anschluss greift das jeweils in den Callya-Tarifen gebuchte Kontingent. Vorerst spricht Vodafone von einer Aktion für Bestandskunden. Offen bleibt, ob möglicherweise auch Neukunden und diejenigen, die ihren Callya-Tarif reaktivieren, das Geschenk abholen dürfen.Zuletzt hatte der Netzbetreiber mehr als 10 Millionen Kunden anlässlich der Weihnachtsfeiertage mit einem Gratis-Datenvolumen in Höhe von 500 GB versorgt. Getreu dem Sprichwort "einem geschenkten Gaul ..." dürften sich Callya-Bestandskunden allerdings auch über das kleine Datengeschenk freuen.Aktuell bewirbt Vodafone sechs Prepaid-Tarife , die sowohl ohne Grundgebühr und Datenvolumen (Callya Classic) als auch mit und ohne Allnet-Flat für Telefonie und SMS samt Kontingenten zwischen 1 GB und 20 GB angeboten werden. Die Preise liegen zwischen 4,99 Euro und 20 Euro, wobei die Tarife jeweils für vier Wochen "aufgeladen" werden. Mit Callya Black bietet man zudem einen Flatrate-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für 79,99 Euro pro Monat.