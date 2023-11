Ab dem 29. November startet Vodafone mit neuen "GigaZuhause" Kabel-Tarifen. Das Ziel: Internet, Telefon und Fernsehen sollen enger zu­sam­men­rücken und gleichzeitig Kunden finanziell entlasten. Das Sparpotenzial liegt bei bis zu 12,99 Euro monatlich.

Neue Bundles mit "kostenlosem" Fernsehen

DSL, Kabel, Glasfaser: Preise werden angeglichen

Alle Kabel-Tarife bei Vodafone Übersicht für Internet & Telefonie

Zum Angebot

Zusammenfassung Vodafone startet am 29.11. neue "GigaZuhause" Kabel-Tarife.

Ziel: Internet, Telefon und TV sollen günstiger und einfacher werden.

Bis zu 13 Euro monatliche Ersparnis bei TV-Grundausstattung.

Neue Tarife bieten Geschwindigkeiten von 50 bis 1000 Mbit/s.

"TV Connect"-Kosten entfallen bei Wahl eines neuen Tarifs.

Angleichung der Preise für Kabel, DSL und Glasfaser.

Tarife zwischen 40 und 65 Euro mit Internet- und Voice-Flat.

"Wir räumen für unsere Kunden im Tarifdschungel auf - werden konvergenter, einfacher und für viele Internet- und TV-Kunden bei der heimischen digitalen Grundausstattung günstiger", kündigt Marcel de Groot, Geschäftsführer Privat­kunden bei Vodafone Deutschland, zur Vorstellung der neuen GigaZuhause-Tarife im Kabelnetz an.Im Fokus steht eine Entlastung bei der sogenannten "TV Connect"-Option, Vodafones Grundausstattung beim Fernsehen. Mit 28 TV-Sendern in HD und 69 in SD-Qualität werden für den klassischen TV-Kabelanschluss je nach Region bis zu 12,99 Euro monatlich fällig. Diese Kosten sollen im Zuge der neuen GigaZuhause-Tarife mit der Kombination von Internet, Telefonie und Fernsehen gänzlich erstattet werden.Entscheidet man sich also für die neuen Kabel-Tarife mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Mbit/s und 1000 Mbit/s, würden TV-Zusatzkosten nur noch dann auf Kunden zukommen, wenn sie ihre Senderpakete um zusätzliche SD- bzw. HD-Angebote erweitern - etwa mit TV-Optionen wie GigaTV Cable, Vodafone Premium, Basic TV oder internationalen TV-Paketen.Das "Bündelangebot" dürfte auch für alle Mieter interessant sein, die vom Wegfall der Umlagefähigkeit ab Juli 2024 betroffen sind. Für sie hatte der Netzbetreiber erst kürzlich die "TV Connect Start"-Option eingeführt, macht ihnen mit der theoretisch kostenlosen TV-Grundausstattung nun aber auch den Internet-Zugang schmackhaft.Anlässlich der Tarifumstellungen wird Vodafone seine Preise zudem Technologie übergreifend angleichen. Preisunterschiede zwischen Kabel, DSL und Glasfaser sollen zukünftig wegfallen. Lediglich die Geschwindigkeit diktiert den Preis, mit Ausnahme des GigaZuhause 1000 Glasfaser-Tarifs, der weiterhin mit 79,99 Euro pro Monat zu Buche schlagen wird.Alle anderen Vodafone-Tarife werden mit Listenpreisen zwischen 39,99 Euro und 64,99 Euro angeboten und neben der Internet-Flatrate eine Voice-Flat in alle deutschen Netze enthalten. Nicht ein­ge­rech­net sind hier Neukunden-Boni, wie etwa die reduzierte Grundgebühr für den erweiterten Zeitraum von neun Mo­na­ten, ein Startguthaben von bis zu 120 Euro oder die kostenlose Bereitstellung einer AVM FritzBox 6660 für 24 Monate.Der offizielle Vermarktungs- und Buchungsstart von GigaZuhause Kabel mit 50, 100, 250, 500 oder 1000 Mbit/s erfolgt am 29. November. Bisher liegen noch keine Details vor, mit welchem Preisvorteil der oft stark reduzierte CableMax weitergeführt bzw. neu aufgenommen wird.