Verwirrung über "erneutes" Anschreiben

Kunden-Anschreiben von Vodafone

Sonderkündigungsrecht

Zusammenfassung Vodafone erhöht Preise für weitere Festnetzkunden um 5 Euro.

Vodafone sendet Mitteilungen an betroffene Kunden.

Sonderkündigungsrecht nutzen, nach neuem Anbieter umschauen.

Neukunden bereits im November 2022 betroffen.

Das Schreiben, das Vodafone nun versendet und das über die Preiserhöhung informiert, führt dabei zu einiger Verwirrung. Einige Medien berichteten von einer erneuten Erhöhung.Vodafone hat sich bereits dazu geäußert und klargestellt, dass es sich keinesfalls um eine erneute Erhöhung handelt. Man habe im Frühjahr nur nicht alle Kunden auf einmal angeschrieben, das erfolgt nach und nach und so seien nun im Oktober die letzten Mitteilungen über die Anpassung versendet worden.Das hat Vodafone so gegenüber Golem bestätigt . Die Preiserhöhung trifft DSL- und Kabel-Bestandskunden, die vor dem 22. November 2022 ihre Verträge abgeschlossen haben.Ausgenommen sind Nutzer der GigaZuhause, GigaCube- und Glasfaser-Tarife. Dort bleibt vorerst alles wie gehabt. Für Neukunden gelten die neuen Preise bereits seit Ende vergangenen Jahres. Der Basispreis wurde dabei in den Tarifen um 5 Euro erhöht. Wer bisher zum Beispiel 34,99 Euro zahlte, muss nun 39,99 Euro zahlen - das entspricht einer Preissteigerung von rund 15 Prozent.Die von Vodafone derzeit versendeten Preisanpassungen haben denselben Wortlaut wie Anfang des Jahres, nur mit einem anderen Datum für die Anpassung, denn das richtet sich nach dem Vertrag der Betroffenen:"Leider sind auch wir von der allgemeinen Kostenentwicklung betroffen. So stellt uns z. B. die Erhöhung der Energiepreise für den Betrieb unserer Netze vor große Herausforderungen. Deshalb müssen wir nun unsere Preise anpassen. Wir wollen diese Auswirkungen für Sie so gering wie möglich halten. Ab dem 12. Dezember beträgt Ihr neuer monatlicher Basispreis daher 39,99 Euro statt 34,99 Euro. Die Anpassung finden Sie auf Ihrer Rechnung gesondert ausgewiesen."Wer Vodafone-Kunde ist, sollte also noch einmal in seinem Postfach nachschauen und dann gegebenenfalls das gesetzliche Sonderkündigungsrecht nutzen und sich nach einem neuen Anbieter umschauen. Ansonsten werden alle Bestandskunden automatisch auf die neuen Tarife umgestellt, sofern sie nicht widersprechen und damit kündigen.