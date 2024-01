Kleingedrucktes: Vodafone senkt Geschwindigkeit im 4G/5G-Netz

Vodafone drosselt seine Download-Geschwindigkeiten im Mobilfunknetz - zumindest auf dem Papier. Von einst theoretisch möglichen 500 MBit/s geht es runter auf maximal 300 MBit/s. Die Änderungen sollen zum 1. Februar 2024 greifen, wobei die Auswirkungen unklar sind.

Alles nur halb so schlimm?

300 MBit/s sind branchenüblicher Standard

Klingt eine Herabsetzung der maximal erreichbaren Bandbreite von 500 MBit/s auf 300 MBit/s im ersten Moment drastisch, soll sich laut Vodafone technisch und vor allem auch an den Tarifen der Kunden nichts ändern. Im Kleingedruckten sollen lediglich die "beworbenen Angaben" angepasst werden - wohl auf einen durchaus realistischeren Wert."Unsere Kunden surfen auch weiterhin mit maximaler Geschwindigkeit - und damit an vielen Stellen sogar schneller als beworben", gibt der Netzbetreiber gegenüber mobiFlip.de zu verstehen. In dicht besiedelten Regionen, in denen das 4G- bzw. 5G-Netz von Vodafone je nach Ausbaustufe theoretisch bis zu 1000 MBit/s liefern könnte, wird somit nicht etwa ein Speed-Limit eingeführt.Geht es um Bandbreiten, spricht Vodafone üblicherweise von 4G|LTE Max , dessen maximale 500 MBit/s bislang auch in Tarifen mit 5G-Option angegeben wurden. Geschwindigkeiten mit bis zu 300 MBit/s werden hingegen als branchenüblicher Standard angesehen. Sowohl die Deutsche Telekom (LTE Max/5G) als auch O2 (4G LTE/5G) sprechen von maximal 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload. Letzteren beziffert Vodafone hingegen mit bis zu 100 MBit/s.Dass die Änderungen im Kleingedruckten auf Otto Normalverbraucher keinen negativen Einfluss haben dürften, zeigt Vodafone an gleicher Stelle. In den Hinweisen zu 4G|LTE Max, SpeedGo und 5G führt der Netzbetreiber selbst einen Test des Technik-Magazins Chip mit Stand von Januar 2023 auf, der dem Netz im Durchschnitt Geschwindigkeiten von 106,2 Mbit/s im Download und 32,4 Mbit/s im Upload attestiert.In einer Connect 5G-Analyse im Netz von Telekom, Vodafone und O2 lagen die Ge­schwin­dig­kei­ten beim Dynamic Spec­trum Sharing (DSS), also bei paralleler Nut­zung von 4G LTE und 5G im gleichen Frequenzband, im Schnitt zwischen 66 und 200 MBit/s. Im reinen 5G-Betrieb hingegen liegt Vodafones Durchschnitt bei maximal 340 MBit/s mit Spitzen von bis zu 685 MBit/s in Großstädten.