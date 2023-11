Vodafone: 500 GB Gratis-Datenvolumen kann jetzt abgeholt werden

Vodafone-Kunden erhalten jetzt 500 GB Datenvolumen kostenlos. Der Netzbetreiber stellt das vorweihnachtliche Datengeschenk ab sofort und für nahezu alle Mobilfunktarife innerhalb der "MeinVodafone"-App bereit. Einige wenige Punkte gibt es jedoch zu beachten.

Das vor wenigen Tagen angekündigte Vodafone-Datengeschenk steht nun bereit. Vom 30. November 2023 bis zum 3. Januar 2024 können sich Mobilfunkkunden mit aktiven Laufzeit- oder Prepaid-Verträgen über ein Gratis-Datenvolumen in Höhe von 500 GB freuen, das vergleichsweise einfach über die iOS- und Android-App von Vodafone abzurufen ist. Vodafone versorgt theoretisch alle Kunden mit dem 500-GB-Geschenk. Im Kleingedruckten ist allerdings die Rede speziell für die Tarifportfolios GigaMobil, Red ab 2014, GigaMobil Young, Young ab 2016, Smart ab 2013, FamilyCard, Red+ Kids, Red+ Allnet ab 2015, VF Easy, Vodafone IN und CallYa. Ebenso werden Kunden in reinen Datentarifen, etwa GigaCube, Red+Data oder Data Go versorgt.Um das Datenvolumen abzuholen, benötigen Kunden die kostenlose MeinVodafone-App. Im Bereich Mein Tarif > Buchbare Optionen findet man den "Vodafone Happy Xmas"-Hinweis und die Ak­ti­vie­rungs­mög­lich­keit auf Knopfdruck. Ausnahmen gibt es für Geschäftskunden, die sich an den Kundenservice wenden müssen. Für Nutzer von reinen Datentarifen wird das Datenvolumen automatisch aufgebucht.Während Vodafone mit dem "größten Datengeschenk Deutschlands" wirbt, erhalten auch Telekom-Kunden einen vorweihnachtlichen Bonus. Zwar verzichtet der Magentariese in diesem Jahr auf sein 100-GB-Geschenk, verdoppelt aber den Datenbonus für langjährige Prepaid-, Young- und Vertragskunden. Je älter der Vertrag, desto höher der Bonus. Zwischen 1 GB und 20 GB sind im Dezember möglich, abrufbar über die MeinMagenta-App.