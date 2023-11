Trojaner mogelt sich über Fake-Updates jetzt nicht nur auf Windows-PCs

Die Masche ist nicht neu: Cyberkriminelle versuchen über angebliche neue Updates ihre Opfer im Webbrowser zu verleiten, einen Trojaner herunterzuladen. Neu ist allerdings, dass derzeit vermehrt Apple-Nutzer Ziel der Betrüger sind.

Atomic Stealer-Malware greift macOS an

Aufforderungen ignorieren

Die sogenannte "ClearFake"-Kampagne wurde jetzt von den Sicherheits-Spezialisten von Malwarebytes im Details erklärt . Betrüger nutzen dazu kompromittierte Webseiten, auf denen eine gefälschten Chrome- oder Safari-Update-Aufforderung angezeigt wird.Vor ClearFake wurde bereits im Sommer gewarnt, wobei damals nur Windows-Nutzer angesprochen worden. Nun wurden diese gefälschten Browser-Updates auf macOS ausgeweitet und verteilen die Atomic Stealer (AMOS)-Malware auf Apple-Computer. Ziel ist es, Nutzer auszuspionieren und Informationen zu stehlen.Um nicht gleich aufzufallen, wird der Trojaner in einem klassischen DMG-Paket an macOS-Nutzer verteilt. Der Atomic Stealer treibt nun seit April 2023 sein Unwesen. Der Trojaner versucht Passwörter, Cookies und Kreditkartendaten zu stehlen, die in Browsern, lokalen Dateien und Schlüsselbund-Passwörtern gespeichert sind.Das Schlüsselbund-Passwort ist der in macOS integrierte Passwort-Manager, in dem zum Beispiel die Netzwerk-Passwörter, Website-Anmeldungen, Kreditkartendaten und andere verschlüsselte Informationen gespeichert sind, sodass eine Kompromittierung dieses Passworts für das Opfer einen erheblichen Schaden bedeuten kann.Die ClearFake-Kampagne, die jetzt auf Macs abzielt, ist eine Mahnung für Apple-Nutzer, ihre Sicherheit zu erhöhen und bei Downloads vorsichtig zu sein, insbesondere bei Aufforderungen, den Browser beim Besuch von Websites zu aktualisieren.Aktualisierungen für den Safari-Browser werden über die Software-Aktualisierung von macOS bzw. bei anderen Browsern über den Browser selbst verteilt. Aufforderungen zum Herunterladen von Browser-Updates sollten generell ignoriert werden, automatisch startende Downloads gestoppt und gelöscht werden.